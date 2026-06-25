Суддю Віталія Брагара обрано головою Миколаївського окружного адміністративного суду

Віталія Брагара обрано головою суду строком на три роки.

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Відповідно до статей 20 та 128 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», зборами суддів Миколаївського окружного адміністративного суду (рішення № 7 від 24.06.2026 року) обрано голову суду.

Головою Миколаївського окружного адміністративного суду строком на три роки обрано суддю Віталія Станіславовича Брагара.

Віталій Брагар приступає до виконання обов’язків на посаді голови Миколаївського окружного адміністративного суду з 25 червня 2026 року.

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