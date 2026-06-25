Ціни на нафту обвалилися до довоєнних рівнів

Ціни на нафту впали до мінімуму з лютого на тлі очікувань зростання поставок з Близького Сходу

Фото: reuters.com

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Ціни на нафту продовжують знижуватися та наблизилися до рівнів, які востаннє спостерігалися до початку війни з Іраном, оскільки очікування зростання поставок із Близького Сходу переважили побоювання щодо попиту, пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,06 долара, або на 1,44%, до 72,68 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 76 центів, або 1,08%, опустившись до 69,58 долара за барель. Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого. Серпневі ф'ючерси Brent торгувалися дешевше за вересневі, які коштували 73,59 долара за барель, що свідчить про достатню короткострокову пропозицію.

«Швидкість цього падіння застала багатьох зненацька, оскільки ринки закладають у ціни значно швидше повернення близькосхідної нафти, ніж більшість очікувала ще два тижні тому», — зазначив у своїй записці аналітик IG Тоні Сайкамор.

У середу Brent подешевшала більш ніж на 3 долари через послаблення побоювань щодо постачання, а WTI завершила торги зі зниженням майже на 3 долари.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив під час одного з форумів, що обсяги перевезень через Ормузьку протоку майже повернулися до рівня, який був до початку війни з Іраном: лише за останні 24 години через протоку пройшло щонайменше 20 млн барелів нафти. Водночас він додав, що для повного відновлення нормального судноплавства знадобиться ще кілька тижнів, оскільки протоку необхідно розмінувати.

Збільшення поставок із Близького Сходу разом із тим, що Іран готується наростити продажі після тимчасового послаблення американських санкцій, призвело до зниження цін на фізичні партії сирої нафти у всьому світі.

Аналітики Macquarie очікують, що ціни на нафту швидко повернуться до довоєнних рівнів, оскільки ланцюги постачання адаптуються, а Ормузька протока знову повністю відкриється для судноплавства.

Вони прогнозують, що у третьому кварталі середня ціна Brent становитиме 67 доларів за барель, а WTI — 62 долари за барель, порівняно із середніми показниками другого кварталу на рівні 94 та 87 доларів відповідно.

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