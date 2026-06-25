Цены на нефть обвалились до довоенных уровней

Цены на нефть упали до минимума с февраля на фоне ожиданий роста поставок с Ближнего Востока

Фото: reuters.com

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Цены на нефть продолжают снижаться и приблизились к уровням, которые в последний раз наблюдались до начала войны с Ираном, поскольку ожидания роста поставок с Ближнего Востока перевесили опасения относительно спроса, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,06 доллара, или на 1,44%, до 72,68 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 76 центов, или 1,08%, опустившись до 69,58 доллара за баррель. Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля. Августовские фьючерсы Brent торговались дешевле сентябрьских, которые стоили 73,59 доллара за баррель, что свидетельствует о достаточном краткосрочном предложении.

«Скорость этого падения застала многих врасплох, поскольку рынки закладывают в цены значительно более быстрое возвращение ближневосточной нефти, чем большинство ожидало еще две недели назад», — отметил в своей записке аналитик IG Тони Сайкамор.

В среду Brent подешевела более чем на 3 доллара из-за ослабления опасений относительно поставок, а WTI завершила торги снижением почти на 3 доллара.

Министр энергетики США Крис Райт заявил во время одного из форумов, что объемы перевозок через Ормузский пролив почти вернулись к уровню, который был до начала войны с Ираном: только за последние 24 часа через пролив прошло не менее 20 млн баррелей нефти. Вместе с тем он добавил, что для полного восстановления нормального судоходства потребуется еще несколько недель, поскольку пролив необходимо разминировать.

Увеличение поставок с Ближнего Востока вместе с тем, что Иран готовится нарастить продажи после временного ослабления американских санкций, привело к снижению цен на физические партии сырой нефти во всем мире.

Аналитики Macquarie ожидают, что цены на нефть быстро вернутся к довоенным уровням, поскольку цепочки поставок адаптируются, а Ормузский пролив снова полностью откроется для судоходства.

Они прогнозируют, что в третьем квартале средняя цена Brent составит 67 долларов за баррель, а WTI — 62 доллара за баррель, по сравнению со средними показателями второго квартала на уровне 94 и 87 долларов соответственно.

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