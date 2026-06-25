Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

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В Верховном Суде сформирована практика, которая может повлиять на тысячи наследственных споров по всей Украине. В деле № 692/852/24 суд подтвердил: шестимесячный срок для принятия наследства, установленный Гражданским кодексом Украины, имеет приоритет над правительственными постановлениями, а сам факт военного положения не является автоматическим основанием для его восстановления.

Фактически, суд еще раз подчеркнул, что положения постановления Кабинета Министров № 164, которое предусматривало приостановление срока для принятия наследства во время военного положения, не могут изменять нормы Гражданского кодекса. Для многих украинцев это означает, что пропущенный срок придется объяснять в суде, а ссылка только на войну или пребывание за границей уже может оказаться недостаточной. Далее подробнее разъясняем, в чем суть дела и на какие обстоятельства следует обратить внимание.

В чем заключался спор

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины наследник имеет шесть месяцев со дня открытия наследства для подачи заявления о его принятии. После начала полномасштабного вторжения Кабинет Министров принял постановление № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения», которым фактически была предусмотрена остановка срока для принятия наследства на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Именно на это постановление и ссылалась заявительница по делу, считая, что срок оформления наследства не был пропущен.

Однако Верховный Суд пришел к выводу, что правила сроков принятия наследства определяются исключительно Гражданским кодексом Украины, а подзаконный акт не может изменять законодательное регулирование.

Детали дела: почему возник спор

Дело в Верховный Суд направила жительница Черкасской области, которая пыталась восстановить срок для принятия наследства после смерти своего сына. После открытия наследства в мае 2022 года женщина обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Однако через несколько месяцев она подала другое заявление – об отказе от наследства в пользу другого наследника, своего второго сына. Впоследствии ситуация поменялась.

В феврале 2024 года Черкасский апелляционный суд признал этот отказ недействительным и отменил выданные на его основании свидетельства о праве на наследство.

После этого женщина снова обратилась к нотариусу для оформления наследственных прав. Нотариус отказал в совершении нотариального действия и рекомендовал обратиться в суд за установлением дополнительного срока для принятия наследства. В суде она объясняла, что действовала добросовестно, а при оформлении наследства руководствовалась действующим на тот момент постановлением Кабинета Министров № 164. Также заявительница ссылалась на сложную ситуацию в начале полномасштабной войны, перебои в работе нотариальной системы, дефицит нотариальных бланков и постоянные изменения правового регулирования. По ее мнению, именно противоречивость нормативных актов стала причиной пропуска срока.

Почему суды отказали

Суд первой инстанции, апелляционный суд, а впоследствии и Верховный Суд пришли к одинаковому выводу: истица не доказала наличия объективных и непреодолимых препятствий для обращения к нотариусу. Суды подчеркнули, что для восстановления срока недостаточно ссылаться только на сложные обстоятельства государства.

Необходимо предоставить конкретные доказательства того, что лицо фактически не могло реализовать свое право на наследство. Верховный Суд обратил внимание на важное обстоятельство: сама заявительница в течение спорного периода обращалась к нотариусу и совершала нотариальные действия. Это свидетельствовало о том, что доступ к нотариальным услугам у нее был.

Кроме того, другие наследники успешно оформили свои права на наследство в пределах установленного законом срока.

Позиция Верховного Суда: постановление Кабмина не может изменять Гражданский кодекс

Важнейшим выводом Верховного Суда является соотношение закона и подзаконного акта. Суд прямо указал, что Гражданский кодекс Украины не предусматривает такой правовой конструкции, как «остановка истечения срока для принятия наследства».

Поэтому у Кабинета Министров не было полномочий устанавливать другие правила относительно сроков принятия наследства, чем те, которые закреплены в законе. В постановлении отмечается, что пункт 3 постановления Кабинета Министров № 164 противоречит статьям 1270 и 1272 Гражданского кодекса Украины, поэтому не подлежит применению.

«Законодатель как в статье 1270 ГК Украины, так и в других нормах ГК Украины, не предусматривает допустимость существования такой конструкции как «остановка истечения срока на принятие наследства» и возможности постановлением Кабинета Министров Украины определять другие правила регулирования срока на принятие наследства. Таким образом, пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» противоречит статьям 1270, 1272 ГК Украины, а потому не подлежит применению», – говорится в постановлении Верховного суда.

Какие причины могут считаться уважительными

Суд также напомнил критерии, по которым причин пропуска срока считаются уважительными. Важными могут быть обстоятельства, связанные с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для наследника. В частности, судебная практика признает следующие причины:

продолжительную тяжелую болезнь;

пребывание на стационарном лечении;

сложные условия труда, связанные с длительными командировками;

прохождение военной службы;

нахождение на временно оккупированной территории при наличии доказательств невозможности обращения к нотариусу;

другие исключительные обстоятельства, которые реально делали невозможным подачу заявления.

При этом каждая подобная причина должна быть подтверждена надлежащими доказательствами.

Пребывание за границей больше не гарантирует восстановление срока

Последняя практика Верховного Суда свидетельствует о постепенном усилении подхода к наследственным спорам. Суды все чаще отмечают, что само по себе пребывание за границей не лишает человека возможности принять наследство. Заявление можно подать через консульское учреждение или отправить нотариусу по почте с надлежащим удостоверением подписи.

Поэтому ключевое значение имеет место нахождения наследника, а наличие реальных препятствий для совершения необходимых действий.

Если вы за границей – подайте заявление о принятии наследства лично в дипломатическое учреждение Украины в стране вашего пребывания (они наделены функциями совершения нотариальных действий). Подпись на заявлении можно засвидетельствовать у местного нотариуса. Однако чтобы документ имел юридическую силу в Украине, его нужно апостилировать (или легализовать) и сделать нотариально заверенный перевод на украинский язык. Оформленное и заверенное заявление (то через консульство, или через иностранного нотариуса) необходимо прислать заказным письмом украинскому нотариусу, который ведет наследственное дело, или передать через доверенное лицо.

Что делать, если срок уже пропущен

Если шестимесячный срок истек, закон предусматривает два пути защиты прав наследника. Первый – получить письменное согласие всех наследников, уже принявших наследство. Второй – обратиться в суд с иском об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Однако после новых выводов Верховного Суда рассчитывать на автоматическое обновление срока уже не стоит. В каждом случае придется доказывать наличие объективных и неустранимых препятствий, которые существовали именно в течение шестимесячного срока после открытия наследства.

Постановление Верховного Суда по делу №692/852/24 стало одним из важнейших ориентиров в наследственных спорах во время военного положения. Суд фактически подтвердил, что шестимесячный срок для принятия наследства продолжал действовать даже в условиях войны, а правительственное постановление не может изменять правила, установленные Гражданским кодексом Украины.

Для граждан это означает необходимость внимательнее относиться к оформлению наследственных прав. Рассчитывать только на факт войны, эвакуации, пребывания за границей или существования постановления Кабинета Министров уже недостаточно. Фактически Верховный Суд не только отказал конкретной наследнице, но и подтвердил общую тенденцию последних лет: военное положение само по себе не рассматривается как автоматическое основание для возобновления срока принятия наследства.

Теперь каждый наследник должен быть готов доказать, что именно обстоятельства войны создали для него реальное и непреодолимое препятствие для обращения к нотариусу. И именно этот подход, по всей вероятности, станет определяющим для тысяч подобных дел в ближайшие годы.

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