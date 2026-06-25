Binance планирует остаться в ЕС и повторно подать заявку на получение лицензии

После отклонения предыдущей заявки криптоплатформа ищет альтернативные варианты работы в Европе.

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Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance намерена остаться на рынке Европейского Союза и подаст новую заявку на получение лицензии для работы в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Криптоплатформа подтвердила намерение продолжить деятельность в ЕС после того, как её заявка в рамках нового лицензионного режима была отклонена, что поставило под угрозу доступ к услугам для миллионов пользователей.

Руководитель направления по Европе и Великобритании Джиллиан Линч заявила Reuters, что компания не планирует уходить с европейского рынка.

«Binance не уходит из Европы», — сказала она, добавив, что после отказа в выдаче лицензии в Греции компания рассматривает альтернативные варианты получения разрешения. По её словам, возможны другие юрисдикции, если греческий вариант не сработает.

В то же время эти заявления свидетельствуют о потенциальном обострении отношений с европейскими регуляторами. По данным собеседников Reuters, у Binance есть примерно неделя, чтобы получить лицензию до истечения срока действия действующего разрешения на работу в ЕС. В случае невыполнения требований компания может быть вынуждена свернуть деятельность в блоке.

Источники также сообщили, что Binance вела переговоры с регуляторами в Ирландии, Латвии и Греции, однако во всех трёх странах столкнулась с сопротивлением. Регуляторов, в частности, беспокоят ранее наложенные на компанию штрафы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, сложная международная структура бизнеса и повышенные риски, связанные с деятельностью биржи.

Регуляторы этих стран отказались комментировать ситуацию или не ответили на запросы журналистов.

В Binance заявили, что не имеют четкого понимания причин отказа в Греции, хотя ранее ожидали положительного решения местного регулятора. Линч также отметила, что компания обращалась к нескольким регуляторам, но официально подала только одну заявку — в Греции.

Представитель биржи добавил, что Binance не взаимодействовала с центральным банком Ирландии в течение нескольких лет.

Компания подчеркивает, что усилила внутренние процедуры комплаенса, увеличила штат профильных специалистов примерно до 1500 человек и не имеет нерешенных вопросов в отношении регуляторного надзора.

Впрочем, отсутствие лицензии ЕС к крайнему сроку 30 июня создает неопределенность относительно дальнейшей работы Binance в блоке. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам ранее заявило, что криптокомпании без разрешения должны принять меры для упорядоченного сворачивания деятельности в ЕС.

Регуляторный режим MiCA, вступивший в силу в прошлом году, предусматривает, что криптокомпании должны получить разрешение в одной из стран ЕС для работы на всем рынке блока из 27 государств.

Binance заявляет, что у неё более 300 миллионов пользователей по всему миру, однако не раскрывает количество клиентов в ЕС. По оценкам Sensor Tower, в 2025 году приложение биржи было скачано более 4 миллионов раз на территории ЕС, причём чаще всего — во Франции, Германии и Испании.

Регуляторы также обращали внимание на прошлое топ-менеджмента компании и эффективность систем контроля за отмыванием средств, которые, по их оценкам, могут быть недостаточными. Отдельно отмечается влияние основателя Чанпэна Чжао, который ранее заявлял о сохранении статуса конечного бенефициара, несмотря на смену роли в компании.

В Binance это отрицают, заявляя, что Чжао «на 100% освобожден» от управления.

Биржа ранее сталкивалась с регуляторными проблемами в других странах: не получила разрешения в Великобритании, покинула рынок Японии после работы без лицензии, а в настоящее время имеет основное разрешение в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2023 году Чанпэн Чжао признал вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения на 4,3 млрд долларов. Позже он провел несколько месяцев в тюрьме и был помилован президентом США Дональдом Трампом.

Власти США ранее обвиняли Binance в нарушениях санкционного и антиотмывочного законодательства, а также в непредставлении информации о более чем 100 тысячах подозрительных транзакций, связанных с группами, которые в США считаются террористическими организациями.

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