  1. В Украине

ВАКС признал необоснованными оформленные на тещу активы экс-налоговика Артема Снежко из Сумской области

10:05, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Три квартиры и парковочное место, приобретенные в 2020–2023 годах, были оформлены на тещу должностного лица, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.
ВАКС признал необоснованными оформленные на тещу активы экс-налоговика Артема Снежко из Сумской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила исковое заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему начальнику одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Артему Снежко и другим лицам о признании активов необоснованными и взыскании их стоимости в доход государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

ВАКС признал необоснованными следующие активы:

  • автомобиль марки Lexus RX 350 2022 года выпуска;
  • нежилое помещение общей площадью 18,4 кв. м в г. Днепре;
  • 3 квартиры в г. Днепре общей площадью 158,9 кв. м.

Решение суда по делу № 991/2538/25 может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

В НАПК отметили, что во время мониторинга образа жизни агентство установило признаки приобретения этих активов без подтверждения законными доходами. Анализ доходов и расходов должностного лица, членов его семьи, а также лиц, на которых было оформлено имущество, показал, что они не имели достаточных законных доходов для его приобретения.

В частности, автомобиль приобрел и зарегистрировал на себя в 2023 году товарищ бывшего должностного лица. Однако фактически автомобилем с первого дня пользовалась жена налоговика.

Три квартиры и парковочное место, приобретенные в 2020–2023 годах, были оформлены на тещу должностного лица, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.

Суд признал эти активы необоснованными и принял решение об их взыскании в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

САП налоговая НАПК Сумы ВАКС конфискация имущества ГНС конфискация активы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Андрей Левковец о реальных стандартах ЕС и ловушках реформы прокуратуры: ни одна страна Европы не позволяет иностранным субъектам формировать свои государственные органы

Действительно ли Европейский Союз выдвигает жесткое требование назначать Генерального прокурора Украины исключительно через конкурс: консультант депутата Европарламента и специалист по евроинтеграции Андрей Левковец развенчивает ключевые мифы вокруг нового законопроекта.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]