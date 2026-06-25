ВАКС признал необоснованными оформленные на тещу активы экс-налоговика Артема Снежко из Сумской области

Три квартиры и парковочное место, приобретенные в 2020–2023 годах, были оформлены на тещу должностного лица, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила исковое заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему начальнику одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Артему Снежко и другим лицам о признании активов необоснованными и взыскании их стоимости в доход государства.

ВАКС признал необоснованными следующие активы:

автомобиль марки Lexus RX 350 2022 года выпуска;

нежилое помещение общей площадью 18,4 кв. м в г. Днепре;

3 квартиры в г. Днепре общей площадью 158,9 кв. м.

Решение суда по делу № 991/2538/25 может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

В НАПК отметили, что во время мониторинга образа жизни агентство установило признаки приобретения этих активов без подтверждения законными доходами. Анализ доходов и расходов должностного лица, членов его семьи, а также лиц, на которых было оформлено имущество, показал, что они не имели достаточных законных доходов для его приобретения.

В частности, автомобиль приобрел и зарегистрировал на себя в 2023 году товарищ бывшего должностного лица. Однако фактически автомобилем с первого дня пользовалась жена налоговика.

Три квартиры и парковочное место, приобретенные в 2020–2023 годах, были оформлены на тещу должностного лица, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.

Суд признал эти активы необоснованными и принял решение об их взыскании в доход государства в порядке гражданской конфискации.

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