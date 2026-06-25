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ВАКС визнав необґрунтованими оформлені на тещу активи експодатківця Артема Снєжка з Сумської області

10:05, 25 червня 2026
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Три квартири та паркомісце, придбані у 2020–2023 роках, були оформлені на тещу посадовця, хоча її законні доходи також не дозволяли придбати таке майно.
ВАКС визнав необґрунтованими оформлені на тещу активи експодатківця Артема Снєжка з Сумської області
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позовну заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ексначальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Сумській області Артема Снєжка та інших осіб про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх вартості в дохід держави.

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ВАКС визнав необґрунтованими такі активи:

-         автомобіль марки Lexus RX 350 2022 року випуску;

-         нежитлове приміщення загальною площею 18,4 кв. м у м. Дніпрі;

-         3 квартири у м. Дніпрі загальною площею 158,9 кв. м.

Рішення суду у справі 991/2538/25 може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У НАЗК зазначили, що під час моніторингу способу життя агентство встановило ознаки набуття цих активів без підтвердження законними доходами. Аналіз доходів і витрат посадовця, членів його сім'ї, а також осіб, на яких було оформлено майно, засвідчив, що вони не мали достатніх законних доходів для його придбання.

Зокрема, автомобіль придбав та зареєстрував на себе у 2023 році товариш експосадовця. Однак фактично машиною із першого дня користувалася дружина податківця.

Три квартири та паркомісце, придбані у 2020–2023 роках, були оформлені на тещу посадовця, хоча її законні доходи також не дозволяли придбати таке майно.

Суд визнав ці активи необґрунтованими та ухвалив рішення про їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

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САП податкова НАЗК Суми ВАКС конфіскація майна ДПС конфіскація активи

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