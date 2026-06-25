Законопроєкт про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють з урахуванням висновків Венеційської комісії

Триває робота над законопроєктом щодо вдосконалення дисциплінарних та інших процедур стосовно суддів.

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Керівник відділу Департаменту з питань виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар запропонував обговорити потенційну експертну співпрацю між РЄ, Верховним Судом і Вищою радою правосуддя в частині гармонізації практики ВРП і ВС у справах, які стосуються дисциплінарної відповідальності суддів.

Про це він заявив у Верховному Суді під час зустрічі із делегацією Секретаріату Ради Європи на чолі з Директором з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Ові.

За словами Павла Пушкаря, це питання перебуває у фокусі Європейської комісії щодо євроінтеграції України.

Так, зараз триває робота над законопроєктом щодо вдосконалення дисциплінарних та інших процедур стосовно суддів з урахуванням, серед іншого, висновків Венеційської комісії та необхідність чіткого визначення меж повноважень ВРП і Верховного Суду в розгляді справ щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

У цьому контексті сторони узгодили доцільність розроблення Радою Європи методологічних рекомендацій та узагальнень практики Комітету міністрів РЄ щодо повторного розгляду або поновлення проваджень у національних судах після ухвалення рішення ЄСПЛ відповідно до вимог restitutio in integrum та проведення повторних досліджень, щоб побачити динаміку тривалості розгляду справ порівняно з 2021 роком.

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