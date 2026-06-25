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На Хмельницькій АЕС проходять обшуки щодо закупівельних процедур

09:59, 25 червня 2026
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Правоохоронці вивчають закупівельні процедури попередніх років.
На Хмельницькій АЕС проходять обшуки щодо закупівельних процедур
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АТ «НАЕК «Енергоатом» повідомила, що 25 червня на території Хмельницької атомної електростанції уповноважені правоохоронні органи проводять слідчі дії.

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За наявною у компанії інформацією, ці дії пов’язані з окремими закупівельними процедурами, які здійснювалися в попередні роки.

В «Енергоатомі» заявили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронців, надають усю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України, а також зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Чинне керівництво компанії наголошує, що послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні, підтримує взаємодію з правоохоронними органами та виступає за належну правову оцінку можливих порушень незалежно від часу їх вчинення.

У компанії також підкреслили, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу енергоблоків і виробництво електроенергії для потреб держави.

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Хмельницький енергетика АЕС

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