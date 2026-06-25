На Хмельницкой АЭС проводятся обыски в связи с процедурами закупок

Правоохранительные органы изучают закупочные процедуры предыдущих лет.

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АО «НАЭК «Энергоатом» сообщило, что 25 июня на территории Хмельницкой атомной электростанции уполномоченные правоохранительные органы проводят следственные действия.

По имеющейся у компании информации, эти действия связаны с отдельными закупочными процедурами, которые осуществлялись в предыдущие годы.

В «Энергоатоме» заявили, что оказывают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины, а также заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Действующее руководство компании подчеркивает, что последовательно придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении, поддерживает взаимодействие с правоохранительными органами и выступает за надлежащую правовую оценку возможных нарушений независимо от времени их совершения.

В компании также подчеркнули, что проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая стабильную и безопасную работу энергоблоков и производство электроэнергии для нужд государства.

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