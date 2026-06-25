  1. В Украине

На Хмельницкой АЭС проводятся обыски в связи с процедурами закупок

09:59, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранительные органы изучают закупочные процедуры предыдущих лет.
На Хмельницкой АЭС проводятся обыски в связи с процедурами закупок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

АО «НАЭК «Энергоатом» сообщило, что 25 июня на территории Хмельницкой атомной электростанции уполномоченные правоохранительные органы проводят следственные действия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По имеющейся у компании информации, эти действия связаны с отдельными закупочными процедурами, которые осуществлялись в предыдущие годы.

В «Энергоатоме» заявили, что оказывают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины, а также заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Действующее руководство компании подчеркивает, что последовательно придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении, поддерживает взаимодействие с правоохранительными органами и выступает за надлежащую правовую оценку возможных нарушений независимо от времени их совершения.

В компании также подчеркнули, что проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая стабильную и безопасную работу энергоблоков и производство электроэнергии для нужд государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Хмельницкий энергетика АЭС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Андрей Левковец о реальных стандартах ЕС и ловушках реформы прокуратуры: ни одна страна Европы не позволяет иностранным субъектам формировать свои государственные органы

Действительно ли Европейский Союз выдвигает жесткое требование назначать Генерального прокурора Украины исключительно через конкурс: консультант депутата Европарламента и специалист по евроинтеграции Андрей Левковец развенчивает ключевые мифы вокруг нового законопроекта.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]