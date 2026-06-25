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Законопроект о дисциплинарной ответственности судей доработают с учетом выводов Венецианской комиссии

12:23, 25 июня 2026
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Продолжается работа над законопроектом по совершенствованию дисциплинарных и других процедур в отношении судей.
Законопроект о дисциплинарной ответственности судей доработают с учетом выводов Венецианской комиссии
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Руководитель отдела Департамента по вопросам исполнения решений ЕСПЧ Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Павел Пушкар предложил обсудить потенциальное экспертное сотрудничество между СЕ, Верховным Судом и Высшим советом правосудия в части гармонизации практики ВСП и ВС по делам, касающимся дисциплинарной ответственности судей.

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Об этом он заявил в Верховном Суде во время встречи с делегацией Секретариата Совета Европы во главе с Директором по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Клер Ови.

По словам Павла Пушкара, этот вопрос находится в фокусе Европейской комиссии в рамках евроинтеграции Украины.

Так, сейчас продолжается работа над законопроектом по совершенствованию дисциплинарных и других процедур в отношении судей с учетом, среди прочего, выводов Венецианской комиссии и необходимости четкого определения границ полномочий ВСП и Верховного Суда при рассмотрении дел о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

В этом контексте стороны согласовали целесообразность разработки Советом Европы методологических рекомендаций и обобщений практики Комитета министров СЕ относительно повторного рассмотрения или возобновления производств в национальных судах после принятия решения ЕСПЧ в соответствии с требованиями restitutio in integrum, а также проведения повторных исследований, чтобы увидеть динамику продолжительности рассмотрения дел по сравнению с 2021 годом.

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