Binance планує залишитися в ЄС і повторно податися на ліцензію

Після відхилення попередньої заявки криптоплатформа шукає альтернативні варіанти роботи в Європі.

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Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance має намір залишитися на ринку Європейського Союзу та подасть нову заявку на отримання ліцензії для роботи в регіоні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Криптоплатформа підтвердила намір продовжити діяльність у ЄС після того, як її заявку в межах нового ліцензійного режиму було відхилено, що поставило під загрозу доступ до послуг для мільйонів користувачів.

Керівниця напрямку Європи та Великої Британії Джилліан Лінч заявила Reuters, що компанія не планує залишати європейський ринок.

«Binance не залишає Європу», — сказала вона, додавши, що після відмови у ліцензії в Греції компанія розглядає альтернативні варіанти отримання дозволу. За її словами, можливі інші юрисдикції, якщо грецький варіант не спрацює.

Водночас ці заяви свідчать про потенційне загострення відносин із європейськими регуляторами. За даними співрозмовників Reuters, Binance має приблизно тиждень, щоб отримати ліцензію до завершення дії чинного дозволу на роботу в ЄС. У разі невиконання вимог компанія може бути змушена згортати діяльність у блоці.

Джерела також повідомили, що Binance проводила переговори з регуляторами в Ірландії, Латвії та Греції, однак у всіх трьох країнах зіткнулася з опором. Регуляторів, зокрема, турбують попередні штрафи компанії за порушення правил боротьби з відмиванням коштів, складна міжнародна структура бізнесу та підвищені ризики, пов’язані з діяльністю біржі.

Регулятори цих країн відмовилися коментувати ситуацію або не відповіли на запити журналістів.

У Binance заявили, що не мають чіткого розуміння причин відмови у Греції, хоча раніше очікували позитивного рішення місцевого регулятора. Лінч також зазначила, що компанія зверталася до кількох регуляторів, але офіційно подала лише одну заявку — у Греції.

Представник біржі додав, що Binance не взаємодіяла з центральним банком Ірландії протягом кількох років.

Компанія наголошує, що посилила внутрішні процедури комплаєнсу, збільшила штат профільних фахівців приблизно до 1500 осіб і не має невирішених питань щодо регуляторного нагляду.

Втім, відсутність ліцензії ЄС до дедлайну 30 червня створює невизначеність щодо подальшої роботи Binance у блоці. Європейське управління з цінних паперів і ринків раніше заявило, що криптокомпанії без дозволу повинні вжити заходів для впорядкованого згортання діяльності в ЄС.

Регуляторний режим MiCA, який набув чинності торік, передбачає, що криптокомпанії мають отримати дозвіл в одній із країн ЄС для роботи на всьому ринку блоку з 27 держав.

Binance заявляє, що має понад 300 мільйонів користувачів у світі, однак не розкриває кількість клієнтів у ЄС. За оцінками Sensor Tower, у 2025 році застосунок біржі завантажили понад 4 мільйони разів у межах ЄС, найбільше — у Франції, Німеччині та Іспанії.

Регулятори також звертали увагу на минуле топменеджменту компанії та ефективність систем контролю за відмиванням коштів, які, за їхніми оцінками, можуть бути недостатніми. Окремо зазначається вплив засновника Чанпена Чжао, який раніше заявляв про збереження статусу кінцевого бенефіціара, попри зміну ролі в компанії.

У Binance це заперечують, заявляючи, що Чжао «на 100% звільнений» від управління.

Біржа раніше стикалася з регуляторними проблемами в інших країнах: не отримала дозволу у Великій Британії, залишила ринок Японії після роботи без ліцензії, а нині має основний дозвіл в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У 2023 році Чанпен Чжао визнав провину у порушенні американських законів щодо боротьби з відмиванням коштів у межах угоди на 4,3 млрд доларів. Пізніше він провів кілька місяців у в’язниці та був помилуваний президентом США Дональдом Трампом.

Влада США раніше звинувачувала Binance у порушеннях санкційного та антивідмивального законодавства, а також у ненаданні інформації щодо понад 100 тисяч підозрілих транзакцій, пов’язаних із групами, які у США вважаються терористичними організаціями.

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