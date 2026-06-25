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Судья Виталий Брагар избран председателем Николаевского окружного административного суда

10:53, 25 июня 2026
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Виталий Брагар избран председателем суда сроком на три года.
Судья Виталий Брагар избран председателем Николаевского окружного административного суда
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В соответствии со статьями 20 и 128 Закона Украины «О судебной системе и статусе судей» собранием судей Николаевского окружного административного суда (решение № 7 от 24.06.2026 года) избран председатель суда.

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Председателем Николаевского окружного административного суда сроком на три года избран судья Виталий Станиславович Брагар.

Виталий Брагар приступает к исполнению обязанностей на должности председателя Николаевского окружного административного суда с 25 июня 2026 года.

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суд судья Николаев

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