Судья Виталий Брагар избран председателем Николаевского окружного административного суда

Виталий Брагар избран председателем суда сроком на три года.

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В соответствии со статьями 20 и 128 Закона Украины «О судебной системе и статусе судей» собранием судей Николаевского окружного административного суда (решение № 7 от 24.06.2026 года) избран председатель суда.

Председателем Николаевского окружного административного суда сроком на три года избран судья Виталий Станиславович Брагар.

Виталий Брагар приступает к исполнению обязанностей на должности председателя Николаевского окружного административного суда с 25 июня 2026 года.

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