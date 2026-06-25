В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света

По команде Укрэнерго применены экстренные отключения

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В ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева. Команду на применение ограничений дал «Укрэнерго».

Пользователей призывают экономно использовать электроэнергию.

Отметим, что 22 июня в Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики работали над ликвидацией аварийного отключения электроэнергии.

Как сообщили в компании ДТЭК, аварийные бригады выполняли восстановительные работы.

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