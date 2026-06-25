БП ВС пересмотрела дело с учетом выводов ЕСПЧ по делу ООО против Украины и направила его на новое рассмотрение в КАС ВС

ЕСПЧ отметил, что судебный контроль по делам о применении санкций обязательно должен включать установление и оценку фактической основы решения о введении санкций, а также проверку того, не является ли такое решение произвольным.

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Большая Палата Верховного Суда 23 июня удовлетворила заявление ООО «М.С.Л.» о пересмотре по исключительным обстоятельствам судебных решений, принятых по делу № 800/162/16 по его иску об обжаловании Указа Президента Украины в части применения к нему персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций). Об этом сообщил Верховный Суд.

Основанием для обжалования судебных решений по исключительным обстоятельствам стало принятое 16 октября 2025 года Европейским судом по правам человека решение по делу «ООО "М.С.Л." против Украины», в котором ЕСПЧ констатировал нарушение Украиной гарантированных ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 13 Конвенции прав общества в связи с блокированием его активов, которое не сопровождалось достаточными процессуальными гарантиями от произвола, а также отсутствием у него эффективного национального средства правовой защиты в связи с его жалобами.

В соответствии с выводами ЕСПЧ по делу «ООО "М.С.Л." против Украины» судебный контроль по делам о применении санкций обязательно должен включать установление и оценку фактической основы решения о введении санкций, а также проверку того, не является ли такое решение произвольным.

Учитывая выводы ЕСПЧ и характер установленных им нарушений Конвенции, БП ВС пришла к выводу, что надлежащей мерой восстановления нарушенных прав общества станет реализация в данном деле принципа restitutio in integrum.

Таким образом, по результатам рассмотрения заявления общества БП ВС постановила отменить судебные решения по делу № 800/162/16, а дело передать на новое рассмотрение в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

С постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 23 июня 2026 г. по делу № 800/162/16 можно будет ознакомиться после ее обнародования в ЕГССР.

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