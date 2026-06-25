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БП ВС пересмотрела дело с учетом выводов ЕСПЧ по делу ООО против Украины и направила его на новое рассмотрение в КАС ВС

10:31, 25 июня 2026
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ЕСПЧ отметил, что судебный контроль по делам о применении санкций обязательно должен включать установление и оценку фактической основы решения о введении санкций, а также проверку того, не является ли такое решение произвольным.
БП ВС пересмотрела дело с учетом выводов ЕСПЧ по делу ООО против Украины и направила его на новое рассмотрение в КАС ВС
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Большая Палата Верховного Суда 23 июня удовлетворила заявление ООО «М.С.Л.» о пересмотре по исключительным обстоятельствам судебных решений, принятых по делу № 800/162/16 по его иску об обжаловании Указа Президента Украины в части применения к нему персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций). Об этом сообщил Верховный Суд.

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Основанием для обжалования судебных решений по исключительным обстоятельствам стало принятое 16 октября 2025 года Европейским судом по правам человека решение по делу «ООО "М.С.Л." против Украины», в котором ЕСПЧ констатировал нарушение Украиной гарантированных ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 13 Конвенции прав общества в связи с блокированием его активов, которое не сопровождалось достаточными процессуальными гарантиями от произвола, а также отсутствием у него эффективного национального средства правовой защиты в связи с его жалобами.

В соответствии с выводами ЕСПЧ по делу «ООО "М.С.Л." против Украины» судебный контроль по делам о применении санкций обязательно должен включать установление и оценку фактической основы решения о введении санкций, а также проверку того, не является ли такое решение произвольным.

Учитывая выводы ЕСПЧ и характер установленных им нарушений Конвенции, БП ВС пришла к выводу, что надлежащей мерой восстановления нарушенных прав общества станет реализация в данном деле принципа restitutio in integrum.

Таким образом, по результатам рассмотрения заявления общества БП ВС постановила отменить судебные решения по делу № 800/162/16, а дело передать на новое рассмотрение в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

С постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 23 июня 2026 г. по делу № 800/162/16 можно будет ознакомиться после ее обнародования в ЕГССР.

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