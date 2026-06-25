Рождение ребенка вне медицинского учреждения — как зарегистрировать новорожденного

Заявление необходимо подать в течение одного месяца со дня рождения ребенка.

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Государственная регистрация рождения ребенка является обязанностью родителей, которую необходимо выполнить безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения. В то же время в условиях военного положения случаются ситуации, когда женщины рожают вне медицинских учреждений — дома, в убежищах или во время перемещения.

Министерство юстиции Украины совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной юридической помощи дало разъяснения относительно порядка регистрации таких случаев и получения свидетельства о рождении.

Документы для государственной регистрации рождения

Основанием для государственной регистрации рождения являются документы, определенные Министерством здравоохранения, подтверждающие факт рождения ребенка.

В соответствии с Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине к таким документам относятся, в частности:

медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения;

медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о).

Для регистрации рождения ребенка, появившегося на свет вне медицинского учреждения, дополнительно подается заключение о подтверждении факта рождения ребенка вне учреждения здравоохранения. Его форма утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 09.01.2013 № 9.

Подтверждение факта рождения без участия медиков

Если ребенок родился без медицинского наблюдения и первичный осмотр не проводился, факт рождения подтверждает медицинская консультативная комиссия, которая создается при структурных подразделениях здравоохранения областных государственных администраций.

Заявление в комиссию необходимо подать не позднее одной недели со дня рождения ребенка. Подать его могут родители, родственники, другие законные представители или представители службы по делам детей. К заявлению прилагаются имеющиеся документы, подтверждающие факт рождения, в частности документы, удостоверяющие личность заявителя, результаты обследований во время беременности, медицинские документы, касающиеся матери и ребенка.

Если медицинское обследование матери или ребенка отсутствует, комиссия выдает направление на его проведение.

В течение десяти календарных дней с момента поступления заявления комиссия рассматривает представленные материалы и принимает решение о подтверждении или неподтверждении факта рождения. При необходимости может быть назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

Заключение комиссии вместе с медицинской справкой формы № 103-1/о является основанием для государственной регистрации рождения в органах ГРАГС.

Судебный порядок установления факта рождения

Если срок обращения в медицинскую консультативную комиссию пропущен или получен отказ в подтверждении факта рождения, он может быть установлен в судебном порядке.

Такой порядок применяется также в случаях, когда ребенок родился на временно оккупированной территории Украины, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Дела об установлении факта рождения рассматриваются судами в срочном порядке.

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