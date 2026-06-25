В Дии автоматизировали передачу справок ОК-5 и ОК-7: что изменилось для бизнеса и пользователей
Возможности сервиса «Мультишеринг» в приложении «Дия» расширили. Теперь справки ОК-5 и ОК-7 передаются автоматически без отдельного формирования файлов, загрузки или ручной отправки.
Как сообщается, пользователи могут получать эти справки вместе с другими необходимыми документами в рамках одного цифрового запроса — фактически мгновенно.
Речь идет об упрощении доступа к данным о трудовой деятельности и страховом стаже. Справки могут понадобиться для:
- оформления кредита;
- начисления больничных;
- получения пособия по безработице;
- подтверждения страхового стажа;
- кадровых и финансовых процедур.
Новый функционал позволяет автоматически передавать справки без дополнительных действий со стороны пользователя, сокращая время получения услуг.
Для бизнеса «Мультишеринг» обеспечивает получение полного пакета данных в одном запросе, уменьшает необходимость ручной проверки документов, сокращает количество ошибок при обработке данных и ускоряет обработку заявок.
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