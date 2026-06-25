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В Дии автоматизировали передачу справок ОК-5 и ОК-7: что изменилось для бизнеса и пользователей

22:00, 25 июня 2026
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Пользователи могут получать эти справки вместе с другими необходимыми документами в рамках одного цифрового запроса.
В Дии автоматизировали передачу справок ОК-5 и ОК-7: что изменилось для бизнеса и пользователей
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Возможности сервиса «Мультишеринг» в приложении «Дия» расширили. Теперь справки ОК-5 и ОК-7 передаются автоматически без отдельного формирования файлов, загрузки или ручной отправки.

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Как сообщается, пользователи могут получать эти справки вместе с другими необходимыми документами в рамках одного цифрового запроса — фактически мгновенно.

Речь идет об упрощении доступа к данным о трудовой деятельности и страховом стаже. Справки могут понадобиться для:

  • оформления кредита;
  • начисления больничных;
  • получения пособия по безработице;
  • подтверждения страхового стажа;
  • кадровых и финансовых процедур.

Новый функционал позволяет автоматически передавать справки без дополнительных действий со стороны пользователя, сокращая время получения услуг.

Для бизнеса «Мультишеринг» обеспечивает получение полного пакета данных в одном запросе, уменьшает необходимость ручной проверки документов, сокращает количество ошибок при обработке данных и ускоряет обработку заявок.

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бизнес Пенсионный фонд Дия ПФУ справка ОК-7 трудовые отношения

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