Опасные детские игрушки, содержащие кадмий и свинец — какие опасные товары можно встретить на полках магазинов

Госпродпотребслужба назвала 8 опасных товаров для детей.

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Госпродпотребслужба по итогам плановых проверок сообщила об обнаружении ряда опасных товаров, реализуемых на рынке и не соответствующих требованиям технических регламентов. Речь идет о восьми видах игрушек и бытовых товаров, в которых зафиксировано превышение допустимых уровней токсичных веществ или другие риски для безопасности.

Среди них — сетевой LED-ночник с кнопкой «Шар», в котором обнаружена массовая доля кадмия 3480 мг/кг (норма — до 100 мг/кг) и свинца 882 000 мг/кг (норма — до 1000 мг/кг). Подобные превышения, по данным службы, представляют опасность для нервной системы и могут вызывать общее отравление при контакте, особенно у детей.

Аналогичные превышения зафиксированы в других товарах, в частности в наборе для мыльных пузырей (бластер + жидкость), детской летающей игрушке (запускалка), музыкальных игрушках в виде животных, детском развивающем телефоне со звуками, а также в детском музыкальном телефоне со светом. В некоторых из этих изделий содержание свинца и кадмия в десятки и сотни раз превышает допустимые нормы.

Отдельно сообщается об игрушке «Собака (в переноске) с мягкой косточкой», которая представляет опасность из-за использования легко воспламеняющихся материалов и может легко загореться в бытовых условиях. Также в игрушечной коляске выявлены риски травмирования, удушения или асфиксии.

В ведомстве отмечают, что опасные вещества могут накапливаться в организме ребенка при длительном контакте, что может приводить к поражениям нервной системы и другим нарушениям здоровья.

Госпродпотребслужба призывает потребителей быть внимательными при покупках и проверять маркировку товаров. В частности, на упаковке должен быть знак соответствия техническим регламентам. Также рекомендуется требовать у продавцов декларацию о соответствии, избегать продукции с резким запахом или чрезмерно ярким покрытием, оставляющим следы на руках, и проверять надежность отсеков для батареек в игрушках.

В случае обнаружения указанной продукции в продаже граждан просят сообщать в территориальные органы Госпродпотребслужбы. Хозяйствующие субъекты обязаны немедленно изъять такие товары из оборота.

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