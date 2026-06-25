  1. В Украине

Опасные детские игрушки, содержащие кадмий и свинец — какие опасные товары можно встретить на полках магазинов

13:53, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госпродпотребслужба назвала 8 опасных товаров для детей.
Опасные детские игрушки, содержащие кадмий и свинец — какие опасные товары можно встретить на полках магазинов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпродпотребслужба по итогам плановых проверок сообщила об обнаружении ряда опасных товаров, реализуемых на рынке и не соответствующих требованиям технических регламентов. Речь идет о восьми видах игрушек и бытовых товаров, в которых зафиксировано превышение допустимых уровней токсичных веществ или другие риски для безопасности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди них — сетевой LED-ночник с кнопкой «Шар», в котором обнаружена массовая доля кадмия 3480 мг/кг (норма — до 100 мг/кг) и свинца 882 000 мг/кг (норма — до 1000 мг/кг). Подобные превышения, по данным службы, представляют опасность для нервной системы и могут вызывать общее отравление при контакте, особенно у детей.

Аналогичные превышения зафиксированы в других товарах, в частности в наборе для мыльных пузырей (бластер + жидкость), детской летающей игрушке (запускалка), музыкальных игрушках в виде животных, детском развивающем телефоне со звуками, а также в детском музыкальном телефоне со светом. В некоторых из этих изделий содержание свинца и кадмия в десятки и сотни раз превышает допустимые нормы.

Отдельно сообщается об игрушке «Собака (в переноске) с мягкой косточкой», которая представляет опасность из-за использования легко воспламеняющихся материалов и может легко загореться в бытовых условиях. Также в игрушечной коляске выявлены риски травмирования, удушения или асфиксии.

В ведомстве отмечают, что опасные вещества могут накапливаться в организме ребенка при длительном контакте, что может приводить к поражениям нервной системы и другим нарушениям здоровья.

Госпродпотребслужба призывает потребителей быть внимательными при покупках и проверять маркировку товаров. В частности, на упаковке должен быть знак соответствия техническим регламентам. Также рекомендуется требовать у продавцов декларацию о соответствии, избегать продукции с резким запахом или чрезмерно ярким покрытием, оставляющим следы на руках, и проверять надежность отсеков для батареек в игрушках.

В случае обнаружения указанной продукции в продаже граждан просят сообщать в территориальные органы Госпродпотребслужбы. Хозяйствующие субъекты обязаны немедленно изъять такие товары из оборота.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]