«Клуб белого бизнеса» вырос до 9,3 тысячи участников: перечень обновился на треть за квартал

За квартал перечень обновился на 32%, в него добавились 1 490 компаний, тогда как 1 216 выбыли.

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По состоянию на середину июня 2026 года, по данным Государственной налоговой службы, Клуб белого бизнеса насчитывает 9 251 участника. Состав обновился на треть за квартал.

Как указывают аналитики Опендатабот, за квартал перечень вырос на 3%: в последнем обновлении в реестр добавились 1 490 компаний, а 1 216 компаний выбыли. В целом перечень обновился на 32%.

94% перечня составляют компании — 8 673 бизнеса, остальные 6% — 578 ФЛП.

Где зарегистрированы и работают компании

8 640 компаний из перечня зарегистрированы и работают, еще одна находится в состоянии прекращения деятельности, одна — в деле о банкротстве (санация). У 31 компании данные скрыты, поэтому определить их статус, регион и другую информацию невозможно.

Половина компаний из перечня работает на общей системе налогообложения — 4 788. Еще по 20% работают на упрощенной системе как 4 группа — 1 720, и как 3 группа — 1 689. 6% бизнесов также являются резидентами Дія.City — 476 компаний.

Больше всего компаний работает в сфере сельского хозяйства — 1 808 (21%) и в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 772 (20%). 17% задействованы в перерабатывающей промышленности (1 459), по 7% — в строительстве и сфере недвижимости.

Каждая пятая компания Клуба зарегистрирована в Киеве — 1 892 (22%). Еще 9% компаний зарегистрированы в Днепропетровской области (800), по 8% — в Киевской (670) и Львовской (657) областях.

Меньше всего компаний в перечне, кроме прифронтовых регионов, зарегистрировано в Закарпатской (169) и Черновицкой (129) областях.

В настоящее время среди участников Клуба белого бизнеса 578 ФЛП. 88% — на упрощенной системе (3 группа), 12% — на общей системе налогообложения.

По географии снова лидируют предприниматели из Днепропетровской области — 76 ФЛП, или 13% от общего количества, почти столько же ФЛП из столицы — 74 (13%), еще 9% предпринимателей зарегистрированы во Львовской области.

Меньше всего в Клубе белого бизнеса ФЛП — по 2% — из Закарпатской, Ровенской и Кировоградской областей.

Самая популярная сфера у предпринимателей — также торговля и ремонт транспорта: 221. Это более трети — 38% ФЛП в перечне. С большим отрывом следуют сферы транспорта и логистики (13%) и административных услуг (9%).

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