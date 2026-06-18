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На Рівненщині рятувальники дістали собаку з 15-метрового колодязя – відео порятунку

08:12, 18 червня 2026
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Тварина опинилася у пастці поблизу села Мильча на Дубенщині та не могла самостійно вибратися на поверхню.
На Рівненщині рятувальники дістали собаку з 15-метрового колодязя – відео порятунку
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На Рівненщині рятувальники врятували собаку, який впав у закинутий 15-метровий колодязь. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

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Інцидент стався поблизу села Мильча Дубенського району. Тварина опинилася на дні глибокого колодязя і не мала можливості самостійно вибратися назовні.

Попри складні умови проведення робіт та ризик обвалу ґрунту, рятувальники спустилися до колодязя та обережно підняли наляканого собаку на поверхню.

Унаслідок пригоди тварина не постраждала. Після порятунку собаку передали власнику.

Історія завершилася благополучно — пес повернувся до господаря та перебуває у безпеці.

 

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ДСНС Рівне тварини

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