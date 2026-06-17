Україна планує відновити енергетичні потужності до рівня 2014 року — 54 ГВт

Міненерго готується до опалювального сезону, запускає нові проєкти генерації та оновлює енергетичну стратегію.

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Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та підготовку до наступного опалювального сезону. Одним із ключових завдань є відновлення енергетичних потужностей до рівня 2014 року — 54 ГВт встановленої потужності. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

За його словами, українська енергетика нині є системою, яка забезпечує стійкість держави в умовах війни та створює основу для відбудови й економічного зростання після її завершення.

Серед основних пріоритетів Міністерства енергетики він назвав підготовку до зими, що включає відновлення та захист енергетичної інфраструктури, а також будівництво нової розподіленої генерації. Крім того, триває оновлення Енергетичної стратегії спільно зі Світовим банком та впровадження реформ у галузі.

Шмигаль зазначив, що Україна будує оновлену енергосистему за принципом «енергетичних сот», коли кожен елемент може працювати автономно та незалежно. Відповідно до оновленої стратегії, країна планує повернутися до показника у 54 ГВт встановленої потужності, який енергосистема мала у 2014 році.

Основою майбутньої енергосистеми, за його словами, залишатиметься атомна енергетика. Водночас важливу роль відіграватимуть відновлювані джерела енергії та розподілена генерація.

Також оголошено конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації. Для цього в Міністерстві енергетики вже створено відповідну комісію. Окремо на поточний рік збільшено квоту підтримки відновлюваних джерел енергії до 1 ГВт.

Крім того, в Україні впроваджують прямі контракти PPA на купівлю електроенергії. За словами міністра, вже є перші приклади використання цього механізму співпраці, і бізнес закликають активніше користуватися таким інструментом.

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