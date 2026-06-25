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У Полтаві суд призначив довічне ув’язнення чоловіку за викрадення, знущання та вбивство малолітньої дитини

20:55, 25 червня 2026
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Суд визнав доведену вину та призначив найсуворіше покарання в Україні.
У Полтаві суд призначив довічне ув’язнення чоловіку за викрадення, знущання та вбивство малолітньої дитини
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Полтавський районний суд Полтавської області оголосив вирок мешканцю Полтави, призначивши йому довічне позбавлення волі. Це найсуворіший вид покарання, який застосовується в Україні, коли виправлення обвинуваченого іншими засобами неможливе.

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Суд визнав обвинуваченого винним у низці тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: умисному вбивстві малолітньої викраденої дитини, з метою приховання іншого кримінального правопорушення, зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, викрадення малолітньої дитини, що спричинило тяжкі наслідки, вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, а також у виготовленні, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії, призначивши остаточне покарання у виді  довічного позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов’язаною з вихованням, навчанням та роботою з неповнолітніми строком на 3 роки.

Приймаючи таке рішення, колегія суддів дійшла переконання, що скоєні злочини є одними із найжорстокіших та найнебезпечніших злочинів проти життя, здоров’я,  волі, честі, гідності, статевої свободи й статевої недоторканності особи та, що у даному випадку  саме довічне позбавлення волі здатне забезпечити захист суспільства і справедливість

Судовий розгляд відбувався за безпосередньої участі керівника Полтавської обласної прокуратури, обвинуваченого та його захисника.

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суд вбивство діти Україна Полтава

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