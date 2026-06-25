У Полтаві суд призначив довічне ув’язнення чоловіку за викрадення, знущання та вбивство малолітньої дитини

Суд визнав доведену вину та призначив найсуворіше покарання в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський районний суд Полтавської області оголосив вирок мешканцю Полтави, призначивши йому довічне позбавлення волі. Це найсуворіший вид покарання, який застосовується в Україні, коли виправлення обвинуваченого іншими засобами неможливе.

Суд визнав обвинуваченого винним у низці тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: умисному вбивстві малолітньої викраденої дитини, з метою приховання іншого кримінального правопорушення, зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, викрадення малолітньої дитини, що спричинило тяжкі наслідки, вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, а також у виготовленні, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії, призначивши остаточне покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов’язаною з вихованням, навчанням та роботою з неповнолітніми строком на 3 роки.

Приймаючи таке рішення, колегія суддів дійшла переконання, що скоєні злочини є одними із найжорстокіших та найнебезпечніших злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи й статевої недоторканності особи та, що у даному випадку саме довічне позбавлення волі здатне забезпечити захист суспільства і справедливість

Судовий розгляд відбувався за безпосередньої участі керівника Полтавської обласної прокуратури, обвинуваченого та його захисника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.