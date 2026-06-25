У Полтаві суд призначив довічне ув’язнення чоловіку за викрадення, знущання та вбивство малолітньої дитини
Полтавський районний суд Полтавської області оголосив вирок мешканцю Полтави, призначивши йому довічне позбавлення волі. Це найсуворіший вид покарання, який застосовується в Україні, коли виправлення обвинуваченого іншими засобами неможливе.
Суд визнав обвинуваченого винним у низці тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: умисному вбивстві малолітньої викраденої дитини, з метою приховання іншого кримінального правопорушення, зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, викрадення малолітньої дитини, що спричинило тяжкі наслідки, вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, а також у виготовленні, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії, призначивши остаточне покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов’язаною з вихованням, навчанням та роботою з неповнолітніми строком на 3 роки.
Приймаючи таке рішення, колегія суддів дійшла переконання, що скоєні злочини є одними із найжорстокіших та найнебезпечніших злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи й статевої недоторканності особи та, що у даному випадку саме довічне позбавлення волі здатне забезпечити захист суспільства і справедливість
Судовий розгляд відбувався за безпосередньої участі керівника Полтавської обласної прокуратури, обвинуваченого та його захисника.
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