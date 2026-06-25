В Полтаве суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за похищение, издевательства и убийство малолетнего ребенка

Суд признал вину доказанной и назначил самое суровое наказание в Украине.

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Полтавский районный суд Полтавской области огласил приговор жителю Полтавы, приговорив его к пожизненному лишению свободы. Это самая суровая мера наказания, применяемая в Украине, когда исправление обвиняемого другими средствами невозможно.

Суд признал обвиняемого виновным в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: умышленном убийстве малолетнего похищенного ребенка, с целью сокрытия другого уголовного правонарушения, изнасиловании лица, не достигшего 14 лет, похищении малолетнего ребенка, повлекшем тяжкие последствия, совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также в изготовлении, хранении детской порнографии и принуждении малолетнего лица к участию в создании детской порнографии, назначив окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием, обучением и работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

Приняв такое решение, коллегия судей пришла к выводу, что совершенные преступления являются одними из самых жестоких и опасных преступлений против жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности и что в данном случае именно пожизненное лишение свободы способно обеспечить защиту общества и справедливость

Судебное разбирательство проходило при непосредственном участии руководителя Полтавской областной прокуратуры, обвиняемого и его защитника.

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