  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Полтаве суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за похищение, издевательства и убийство малолетнего ребенка

20:55, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал вину доказанной и назначил самое суровое наказание в Украине.
В Полтаве суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за похищение, издевательства и убийство малолетнего ребенка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский районный суд Полтавской области огласил приговор жителю Полтавы, приговорив его к пожизненному лишению свободы. Это самая суровая мера наказания, применяемая в Украине, когда исправление обвиняемого другими средствами невозможно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд признал обвиняемого виновным в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: умышленном убийстве малолетнего похищенного ребенка, с целью сокрытия другого уголовного правонарушения, изнасиловании лица, не достигшего 14 лет, похищении малолетнего ребенка, повлекшем тяжкие последствия, совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также в изготовлении, хранении детской порнографии и принуждении малолетнего лица к участию в создании детской порнографии, назначив окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием, обучением и работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

Приняв такое решение, коллегия судей пришла к выводу, что совершенные преступления являются одними из самых жестоких и опасных преступлений против жизни, здоровья,  свободы, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности и что в данном случае  именно пожизненное лишение свободы способно обеспечить защиту общества и справедливость

Судебное разбирательство проходило при непосредственном участии руководителя Полтавской областной прокуратуры, обвиняемого и его защитника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд убийство дети Украина Полтава

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Временный запрет на взыскание пенсий во время военного положения не работает автоматически для «универсальных» карт

Верховный Суд отказал пенсионеру в взыскании средств, списанных с пенсионного счета частным исполнителем.

«Пустая» декларация и карточки физлиц: мифы об упрощенной системе, которые стоят ФЛП денег

Разбираем основные причины штрафов, нормы законодательства, судебную практику и советы, как избежать проблем с налоговой.

Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]