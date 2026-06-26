40 000 гривен за сутки штурма: новая система вознаграждений в Силах обороны

Реформа денежного обеспечения внедряет систему стимулов: от 10 000 грн «тыловых» до 460 000 грн «боевых».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял знаковое постановление № 768, которое запустило двухлетний экспериментальный проект. Цель очевидна — переход от принудительной мобилизации к мотивированному контракту путем внедрения финансового стимула и четких временных рамок службы. Эта реформа меняет систему выплат, привязывая их к конкретным зонам риска и результативности на поле боя. Для потенциальных рекрутов этот документ является одновременно и дорожной картой возможностей, и перечнем новых правовых обязательств.

Система выплат: От тыла до штурма

Новая модель денежного обеспечения по Постановлению № 768 не заменяет старые выплаты, а наслаивается на них, создавая многовекторную систему стимулов. По разъяснению Министерства обороны, она не меняет базовое денежное обеспечение, которое состоит из должностного оклада, выплат за воинское звание, надбавок за выслугу лет, особенности прохождения службы и ежемесячных премий. Документ вводит новую систему боевых вознаграждений поверх существующей: дополнительные выплаты привязываются к конкретной зоне пребывания и характеру выполняемых задач.

Тыловое вознаграждение

Всем военнослужащим, которые не выполняют боевые задачи непосредственно, установлена дополнительная выплата 10 000 грн. Это поднимает минимальную планку дохода в ВСУ до 30 000 грн в месяц.

Дифференциация боевых

Выплаты теперь жестко привязаны к «рубежам»:

100 000 грн/мес: за непосредственное участие в боевых действиях

+170 000 грн/мес: за выполнение задач на линии соприкосновения до уровня взводного опорного пункта (ВОП)

+70 000 грн/мес: За задачи на уровне ротного опорного пункта (РОП)

Штурмовые суточные

Это наиболее динамичная часть выплат. За каждые сутки активных штурмовых действий в глубине обороны противника или на линии соприкосновения начисляется 40 000 грн. За восстановление собственных позиций — 20 000 грн/сутки

Бонусы за результат

Вне каких-либо лимитов выплачиваются премии за «трофеи»: 100 000 грн за каждого пленного и 15 000 грн за подтвержденное уничтожение живой силы в контактном бою.

Финансовые ограничения и «Максимум»

Юридически важно понимать концепцию лимита в 460 000 грн. Это совокупный размер именно боевых вознаграждений и штурмовых суточных за месяц. Что не входит в лимит, а начисляется дополнительно:

Базовое ежемесячное денежное обеспечение (зарплата).

Единовременное пособие за подписание контракта (от 26 000 грн).

Персональные бонусы за пленных и уничтоженного противника.

Подъемное пособие при переезде.

Сроки службы: конец контрактов без определенной даты

Одним из ключевых изменений реформы стало введение четких сроков прохождения военной службы по контракту. Ранее значительная часть военнослужащих заключала контракты, действие которых фактически было привязано к завершению особого периода или объявлению демобилизации. Новая модель предусматривает фиксированные сроки контрактов в зависимости от категории военнослужащего и характера выполняемых задач.

Для военнослужащих, которые уже проходят службу в боевых частях, установлен контракт сроком на 10 месяцев. Гражданские лица и резервисты, которые впервые вступают на боевые должности, будут заключать контракты на 14 месяцев, из которых не менее 12 месяцев должны быть проведены непосредственно на боевых должностях.

Отдельные условия предусмотрены для ветеранов, которые решили вернуться в ряды Сил обороны после увольнения. Для них минимальный срок контракта составляет от шести месяцев.

Для военнослужащих небоевых специальностей, а также тех, кто будет проходить службу в тыловых подразделениях и подразделениях обеспечения, вводится так называемый базовый контракт сроком на 24 месяца.

Ключевой гарантией новой системы является право военнослужащего на увольнение после завершения определенного срока контракта без привязки к продолжительности военного положения или особого периода.

Социальные гарантии: жилье, работа и право на отдых

Помимо обновления контрактной системы и денежного обеспечения, реформа предусматривает расширение социальных гарантий для военнослужащих.

В частности, государство предлагает льготное жилищное кредитование по ставке 3% годовых на весь период прохождения службы, а также компенсацию расходов на аренду жилья.

Еще одним нововведением стала возможность самостоятельного выбора воинской части и вакантной должности через рекрутинговые центры или специализированные онлайн-платформы. Такой подход должен усилить мотивацию и обеспечить более эффективное распределение кадров.

За военнослужащими также сохраняются трудовые и образовательные гарантии. Во время прохождения службы за ними закрепляется место работы, должность и право на продолжение обучения после завершения службы в случаях, предусмотренных законодательством.

Особое внимание уделено восстановлению военнослужащих после выполнения боевых задач. Постановление предусматривает дополнительный отдых для тех, кто выполняет задачи на линии боевого соприкосновения: один день отдыха предоставляется за каждые два дня выполнения боевых задач до уровня ротного опорного пункта включительно.

Формула безопасности после службы

Одним из ключевых изменений постановления № 768 стали гарантии отсрочки от мобилизации после завершения контракта.

Для военнослужащих, успешно выполнивших условия мотивационного контракта, предусмотрена базовая отсрочка от призыва сроком на 6 месяцев.

Кроме того, действует система дополнительных бонусов:

3 месяца отсрочки за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях — для контрактов сроком 10 и 14 месяцев;

6 месяца отсрочки за каждый год службы во время военного положения до момента подписания контракта — для действующих военнослужащих, заключающих 10-месячный контракт;

для 24-месячного базового контракта предусмотрено дополнительно 1 месяц отсрочки за каждые 30 дней боевой работы.

Таким образом, фактический срок отсрочки может существенно превышать базовые шесть месяцев и будет зависеть от интенсивности участия военнослужащего в боевых действиях и его предыдущего опыта службы.

На что стоит обратить внимание

Несмотря на значительный пакет финансовых и социальных стимулов, новая система содержит ряд особенностей, которые следует учитывать перед подписанием контракта.

Постановление №768 введено как экспериментальный проект сроком на два года. Поэтому дальнейшая судьба отдельных механизмов после завершения этого периода будет зависеть от будущих решений законодателя и правительства.

Для контрактов на боевые должности предусмотрено непосредственное участие в выполнении боевых задач. Военнослужащий может привлекаться к штурмовым действиям или другим боевым операциям в соответствии с решениями командования и потребностями подразделения.

Основная часть дополнительных вознаграждений — в частности боевые доплаты и штурмовые выплаты — не входит в базу денежного обеспечения, из которой в дальнейшем исчисляется военная пенсия. Поэтому фактический доход во время службы может быть значительно выше суммы, которая будет учитываться при пенсионном обеспечении.

Выплаты за пребывание на определенных рубежах обороны начисляются пропорционально фактическому времени выполнения задач в соответствующей зоне. Соответственно, любое сокращение такого периода влияет на размер вознаграждения.

Отдельные бонусные выплаты, в частности за уничтожение противника в контактном бою, требуют надлежащего документального подтверждения.

В итоге постановление №768 предлагает одну из самых масштабных реформ контрактной службы за время полномасштабной войны: военные получают четкие сроки службы, существенно увеличенные боевые вознаграждения и дополнительные социальные гарантии. В то же время большинство преимуществ напрямую связаны с выполнением боевых задач и требуют внимательного ознакомления с условиями конкретного контракта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.