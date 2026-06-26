40 000 гривень за добу штурму: нова система винагород у Силах оборони

Реформа грошового забезпечення впроваджує систему стимулів: від 10 000 грн «тилових» до 460 000 грн «бойових».

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Кабінет Міністрів України прийняв знакову постанову № 768, яка запустила дворічний експериментальний проект. Мета очевидна — перехід від примусової мобілізації до вмотивованого контракту шляхом впровадження фінансового стимулу та чітких часових рамок служби. Ця реформа змінює систему виплат, прив’язуючи їх до конкретних зон ризику та результативності на полі бою. Для потенційних рекрутів цей документ є одночасно і дорожньою картою можливостей, і переліком нових правових зобов’язань.

Система виплат: Від тилу до штурму

Нова модель грошового забезпечення за Постановою № 768 не замінює старі виплати, а нашаровується на них, створюючи багатовекторну систему стимулів. За роз’ясненням Міністерства оборони, вона не змінює базове грошове забезпечення, яке складається з посадового окладу, виплат за військове звання, надбавок за вислугу років, особливості проходження служби та щомісячних премій. Документ запроваджує нову систему бойових винагород поверх існуючої: додаткові виплати прив'язуються до конкретної зони перебування і характеру виконуваних завдань.

Тилова винагорода

Всім військовослужбовцям, які не виконують бойових завдань безпосередньо, встановлено додаткову виплату 10 000 грн. Це піднімає мінімальну планку доходу в ЗСУ до 30 000 грн на місяць.

Диференціація бойових

Виплати тепер жорстко прив’язані до «рубежів»:

100 000 грн/міс: за безпосередню участь у бойових діях

+170 000 грн/міс: за виконання завдань на лінії зіткнення до рівня взводного опорного пункту (ВОП)

+70 000 грн/міс: За завдання на рівні ротного опорного пункту (РОП)

Штурмові добові

Це найбільш динамічна частина виплат. За кожну добу активних штурмових дій у глибині оборони противника або на лінії зіткнення нараховується 40 000 грн.

За відновлення власних позицій — 20 000 грн/добу

Бонуси за результат

Поза будь-якими лімітами виплачуються премії за «трофеї»: 100 000 грн за кожного полоненого та 15 000 грн за підтверджене знищення живої сили в контактному бою.

Фінансові обмеження та «Максимум»

Юридично важливо розуміти концепцію ліміту у 460 000 грн. Це сукупний розмір саме бойових винагород та штурмових добових за місяць.

Що не входить у ліміт, а нараховується додатково:

Базове щомісячне грошове забезпечення (зарплата).

Одноразова допомога за підписання контракту (від 26 000 грн).

Персональні бонуси за полонених та знищеного противника.

Підйомна допомога при переїзді.

Терміни служби: кінець контрактів без визначеної дати

Однією з ключових змін реформи стало запровадження чітких строків проходження військової служби за контрактом. Раніше значна частина військовослужбовців укладала контракти, дія яких фактично була прив'язана до завершення особливого періоду або оголошення демобілізації.

Нова модель передбачає фіксовані строки контрактів залежно від категорії військовослужбовця та характеру виконуваних завдань.

Для військовослужбовців, які вже проходять службу в бойових частинах, встановлено контракт строком на 10 місяців. Цивільні особи та резервісти, які вперше вступають на бойові посади, укладатимуть контракти на 14 місяців, з яких не менше 12 місяців мають бути проведені безпосередньо на бойових посадах.

Окремі умови передбачені для ветеранів, які вирішили повернутися до лав Сил оборони після звільнення. Для них мінімальний строк контракту становить від шести місяців.

Для військовослужбовців небойових спеціальностей, а також тих, хто проходитиме службу в тилових та забезпечувальних підрозділах, запроваджується так званий базовий контракт строком на 24 місяці.

Ключовою гарантією нової системи є право військовослужбовця на звільнення після завершення визначеного строку контракту без прив'язки до тривалості воєнного стану чи особливого періоду.

Соціальні гарантії: житло, робота та право на відпочинок

Окрім оновлення контрактної системи та грошового забезпечення, реформа передбачає розширення соціальних гарантій для військовослужбовців.

Зокрема, держава пропонує пільгове житлове кредитування за ставкою 3% річних на весь період проходження служби, а також компенсацію витрат на оренду житла.

Ще одним нововведенням стала можливість самостійного вибору військової частини та вакантної посади через рекрутингові центри або спеціалізовані онлайн-платформи. Такий підхід має посилити мотивацію та забезпечити більш ефективний розподіл кадрів.

За військовослужбовцями також зберігаються трудові та освітні гарантії. Під час проходження служби за ними закріплюється місце роботи, посада та право на продовження навчання після завершення служби у випадках, передбачених законодавством.

Окрему увагу приділено відновленню військовослужбовців після виконання бойових завдань. Постанова передбачає додатковий відпочинок для тих, хто виконує завдання на лінії бойового зіткнення: один день відпочинку надається за кожні два дні виконання бойових завдань до рівня ротного опорного пункту включно.

Формула безпеки після служби

Однією з ключових змін постанови № 768 стали гарантії відстрочки від мобілізації після завершення контракту.

Для військовослужбовців, які успішно виконали умови мотиваційного контракту, передбачена базова відстрочка від призову строком на 6 місяців.

Крім того, діє система додаткових бонусів:

+ 3 місяці відстрочки за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях — для контрактів строком 10 та 14 місяців;

за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях — для контрактів строком 10 та 14 місяців; + 6 місяців відстрочки за кожен рік служби під час воєнного стану до моменту підписання контракту — для чинних військовослужбовців, які укладають 10-місячний контракт;

за кожен рік служби під час воєнного стану до моменту підписання контракту — для чинних військовослужбовців, які укладають 10-місячний контракт; для 24-місячного базового контракту передбачено додатково 1 місяць відстрочки за кожні 30 днів бойової роботи.

Таким чином, фактичний строк відстрочки може суттєво перевищувати базові шість місяців і залежатиме від інтенсивності участі військовослужбовця у бойових діях та його попереднього досвіду служби.

На що варто звернути увагу

Попри значний пакет фінансових та соціальних стимулів, нова система містить низку особливостей, які варто враховувати перед підписанням контракту.

Постанова №768 запроваджена як експериментальний проєкт строком на два роки. Тому подальша доля окремих механізмів після завершення цього періоду залежатиме від майбутніх рішень законодавця та уряду.

Для контрактів на бойові посади передбачена безпосередня участь у виконанні бойових завдань. Військовослужбовець може залучатися до штурмових дій або інших бойових операцій відповідно до рішень командування та потреб підрозділу.

Основна частина додаткових винагород — зокрема бойові доплати та штурмові виплати — не входить до бази грошового забезпечення, з якої в подальшому обчислюється військова пенсія. Тому фактичний дохід під час служби може бути значно вищим за суму, яка враховуватиметься при пенсійному забезпеченні.

Виплати за перебування на визначених рубежах оборони нараховуються пропорційно фактичному часу виконання завдань у відповідній зоні. Відповідно, будь-яке скорочення такого періоду впливає на розмір винагороди.

Окремі бонусні виплати, зокрема за знищення противника в контактному бою, потребують належного документального підтвердження.

У підсумку постанова №768 пропонує одну з наймасштабніших реформ контрактної служби за час повномасштабної війни: військові отримують чіткі строки служби, суттєво збільшені бойові винагороди та додаткові соціальні гарантії. Водночас більшість переваг напряму пов'язані з виконанням бойових завдань і потребують уважного ознайомлення з умовами конкретного контракту.

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