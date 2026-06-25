Чи виплачують пенсію по втраті годувальника студентам під час літніх канікул: роз'яснення ПФУ
Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо пенсійних виплат.
Цього разу до відомства звернулася дівчина з наступним запитанням: «Мені 19 років, закінчила перший курс університету, чи буде мені продовжено пенсію по втраті годувальника за померлого батька на період літніх канікул?».
У ПФ підкреслили, що відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
«Згідно із Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.
Якщо одержувач пенсії не втрачає статусу студента, виплата пенсії продовжується протягом всього навчального року, у тому числі і під час канікул», - додали у ПФУ.
Дані про навчання студента за денною формою Пенсійний фонд України отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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