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Чи виплачують пенсію по втраті годувальника студентам під час літніх канікул: роз'яснення ПФУ

21:31, 25 червня 2026
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У Пенсійному фонді пояснили, чи продовжується виплата пенсії у зв'язку з втратою годувальника студентам денної форми навчання в період літніх канікул.
Чи виплачують пенсію по втраті годувальника студентам під час літніх канікул: роз'яснення ПФУ
Фото: depositphotos
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Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо пенсійних виплат.

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Цього разу до відомства звернулася дівчина з наступним запитанням: «Мені 19 років, закінчила перший курс університету, чи буде мені продовжено пенсію по втраті годувальника за померлого батька на період літніх канікул?».

У ПФ підкреслили, що відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

«Згідно із Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Якщо одержувач пенсії не втрачає статусу студента, виплата пенсії продовжується протягом всього навчального року, у тому числі і під час канікул», - додали у ПФУ.

Дані про навчання студента за денною формою Пенсійний фонд України отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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