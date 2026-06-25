Выплачивается ли пенсия по случаю потери кормильца студентам во время летних каникул: разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли выплата пенсии по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения в период летних каникул.

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Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно пенсионных выплат.

На этот раз в ведомство обратилась девушка со следующим вопросом: «Мне 19 лет, я окончила первый курс университета. Будет ли мне продолжена выплата пенсии по случаю потери кормильца за умершего отца на период летних каникул?».

В ПФУ подчеркнули, что в соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дети, обучающиеся по дневной форме обучения, в частности в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, а дети-сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

«Согласно Положению об организации учебного процесса в высших учебных заведениях, учебный год длится 12 месяцев, начинается, как правило, 1 сентября и для студентов состоит из учебных дней, дней проведения итогового контроля, экзаменационных сессий, выходных, праздничных и каникулярных дней.

Если получатель пенсии не утрачивает статус студента, выплата пенсии продолжается в течение всего учебного года, в том числе и во время каникул», — добавили в ПФУ.

Данные об обучении студента по дневной форме Пенсионный фонд Украины получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

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