Суд в Черновцах подтвердил 15 лет тюрьмы для женщины за передачу РФ координат ВСУ

Суд учел позицию ВС: доказательствами по делам о нацбезопасности могут являться данные телефонов, мессенджеров и цифровые следы.

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Апелляционный суд оставил без изменений приговор за передачу представителям рф информации о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

Детали дела

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемой и ее защитника на приговор Шевченковского районного суда г. Черновцы по уголовному производству по обвинению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Приговором суда первой инстанции жительница Донецкой области признана виновной в оказании представителям иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины и ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Как установлено приговором суда первой инстанции, в течение апреля 2023 года – ноября 2024 года обвиняемая, находясь на территории Славянска и Краматорска Донецкой области, умышленно осуществляла поиск и сбор информации о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований и передавала эти сведения гражданке рф, работавшей в военном госпитале Министерства обороны рф и, по материалам уголовного производства, имевшей устойчивые связи с представителями военной разведки рф. Передача информации осуществлялась через мессенджер Telegram и специализированный чат-бот, находившийся под контролем российских спецслужб.

По выводам суда, обвиняемая добровольно согласилась предоставлять информацию о расположении и перемещении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины с целью содействия вооруженным силам рф в нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. Ее действия были умышленными, совершались по идеологическим мотивам и были направлены во вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Кроме этого, материалы уголовного производства свидетельствовали о сформированной пророссийской позиции обвиняемой.

Суд учел ее переписку с представительницей рф, в которой содержались поздравления с днем россии, одобрительная реакция на результаты президентских выборов в рф.

Коллегия судей обратила внимание, что передача информации не была единичным эпизодом, а носила системный характер. В течение длительного времени обвиняемая поддерживала связь с представительницей рф и неоднократно передавала сведения о местах дислокации подразделений ВСУ.

Апелляционный суд также учел, что обвиняемая действовала добровольно, осознавала характер своих действий и возможные последствия использования переданной информации представителями государства-агрессора. Об этом, в частности, свидетельствовали содержание переписки, скрытый способ сбора информации, передача фото- и видеоматериалов с мест дислокации украинских военных, а также использование мер конспирации после передачи информации путем удаления сообщений и видеозаписей по рекомендации лица, с которым она поддерживала контакт.

Одним из обстоятельств, которое, по убеждению суда, подтверждало осознание обвиняемой возможных последствий своих действий, стало содержание ее переписки после передачи информации о местах дислокации украинских военных.

Кроме того, во время апелляционного рассмотрения коллегия судей непосредственно исследовала результаты снятия информации с электронных информационных систем, которыми были зафиксированы разговоры обвиняемой о необходимости удаления истории звонков, очистки телефона и сокрытия контактов, что подтверждало осознание противоправности своих действий.

Во время судебного разбирательства обвиняемая сначала полностью признала вину и подтвердила изложенные в обвинительном акте обстоятельства, однако впоследствии изменила свою позицию, отрицала причастность к инкриминируемому уголовному правонарушению и поставила под сомнение допустимость отдельных доказательств. Не соглашаясь с приговором, обвиняемая и ее защитник подали апелляционные жалобы, в которых ставили под сомнение допустимость отдельных доказательств, результаты негласных следственных (розыскных) действий, доказанность вины, а также утверждали, что предыдущие показания были даны под психологическим давлением.

Коллегия судей не нашла подтверждения доводам обвиняемой о применении к ней психологического давления, отметив, что соответствующие утверждения были проверены компетентными органами, однако объективных данных о нарушении ее права на защиту материалы уголовного производства не содержат.

Проверяя доводы стороны защиты, апелляционный суд пришел к выводу, что они не нашли своего подтверждения и опровергаются совокупностью надлежащих, допустимых, достоверных и взаимосвязанных доказательств.

Коллегия судей также учла правовую позицию Верховного Суда, согласно которой в уголовных производствах по преступлениям против основ национальной безопасности доказательствами могут быть, в частности, материалы фото- и видеосъемки, данные мобильных телефонов, переписка в частных мессенджерах, Telegram-каналах и на других электронных носителях информации.

Решение суда

Апелляционный суд по делу № 243/5212/25 пришел к выводу, что приговор суда первой инстанции является законным, обоснованным и мотивированным, а назначенное наказание соответствует степени тяжести уголовного правонарушения, характеру совершенных действий и требованиям уголовного закона.

По результатам апелляционного рассмотрения Черновицкий апелляционный суд оставил приговор Шевченковского районного суда г. Черновцы без изменений, а апелляционные жалобы обвиняемой и ее защитника — без удовлетворения.

Определение Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение трех месяцев.

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