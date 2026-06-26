Может ли военнослужащий отказаться от выполнения приказа по религиозным убеждениям: ответ Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, могут ли религиозные убеждения быть основанием для невыполнения приказов.

Фото: mod.gov.ua

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Наличие у военнослужащих действительных религиозных убеждений не является основанием для отказа от выполнения приказов военного командования, если при объявлении этих приказов до сведения обвиняемых был доведен намерение привлечь их во время несения службы к выполнению функций, не связанных с использованием оружия, в частности для выполнения задач по инженерному (фортификационному) оборудованию рубежей обороны. Такой вывод сделала Третья судебная палата КУС ВС по делу №459/2030/24.

Обстоятельства дела

Военнослужащие срочной военной службы открыто отказались выполнить приказ временно исполняющего обязанности командира воинской части, а именно выбыть в служебную командировку в другую воинскую часть для выполнения задач по инженерному (фортификационному) оборудованию рубежей обороны, а также приказ получить военную форму; привести свой внешний вид в соответствие с действующим законодательством; получить средства индивидуальной защиты (баллистический шлем, бронежилет); обеспечить надлежащее хранение полученного снаряжения.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащих виновными и осудили по ч. 4 ст. 402 УК, а по ч. 4 ст. 408 УК признали невиновными и оправдали.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что деяние, инкриминированное военнослужащим, не может быть квалифицировано по ст. 402 УК, поскольку после объявления им приказов они не выражали отказа их выполнять. Подчеркивает, что командирование обвиняемых в статусе военнослужащих в состав регулярных воинских формирований в районе ведения боевых действий и возложенная на них обязанность экипироваться для выполнения задач фактически приравнивают их к участникам боевых действий (комбатантам), что противоречит их религиозным убеждениям.

Позиция КУС ВС

Изменены решения судов предыдущих инстанций, обвиняемые освобождены от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК.

Коллегия судей КУС указала, что защитник в кассационной жалобе утверждает, что в ходе судебного разбирательства было установлено: обвиняемые, приняв крещение в церкви «Вифания» города Мариуполя, по настоящее время являются членами этой церкви, которая с 08.01.1992 зарегистрирована как религиозная организация «Религиозная община (Церковь) евангельских христиан-баптистов «Вифания» города Мариуполя Донецкой области». До начала полномасштабного вторжения обвиняемые не только были ее членами, но и активно участвовали в ее деятельности, а в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ и боевых действий (в ходе которых здание церкви было разрушено), а также оккупации г. Мариуполя были вынуждены переехать в г. Нововолынск. По мнению защитника, это исключает противоправный характер их доводов о невозможности исполнения воинской обязанности (приказов), а также свидетельствует об отсутствии умысла, направленного на отказ от выполнения приказов.

Коллегия судей КУС считает, что суды обоснованно отклонили доводы стороны защиты о том, что наличие у обвиняемых действительных религиозных убеждений является основанием для отказа от выполнения приказов, и справедливо отметили, что при объявлении указанных приказов до их сведения были доведены наименования должностей в воинской части: первый обвиняемый — каменщик-солдат, второй — плотник-солдат, что подтверждается, в частности, протоколом осмотра и свидетельствует о намерении привлечь их во время несения службы к выполнению функций, не связанных с использованием оружия, в частности к выполнению задач по инженерному (фортификационному) оборудованию рубежей обороны.

В этом контексте суды также обратили внимание на противоречия в показаниях обвиняемых, поскольку, отказываясь выполнять приказы в связи с религиозными убеждениями, они одновременно отрицали сам факт отказа от их выполнения.

Однако, как обоснованно пришли к выводу суды в обжалуемых решениях, свое подтверждение нашел именно отказ обвиняемых выполнить приказы.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 20.05.2026 по делу № 459/2030/24 (производство № 51-2079км25) можно ознакомиться по ссылке.

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