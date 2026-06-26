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Заплатил 70 тысяч за поддельные права: как мужчина стал жертвой мошеннической схемы с «цифровым МВД»

08:12, 26 июня 2026
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Потерпевший потерял деньги и получил недействительный документ вместо официального восстановления прав.
Заплатил 70 тысяч за поддельные права: как мужчина стал жертвой мошеннической схемы с «цифровым МВД»
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В мошенническую схему попал 39-летний мужчина, который заплатил почти 70 тысяч гривен за поддельное водительское удостоверение. Об этом случае сообщает Главный сервисный центр МВД.

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История началась с того, что мужчина обратился в сервисный центр МВД в Конотопе из-за того, что его водительское удостоверение не отображалось в приложении «Дия». В ходе проверки выяснилось, что документ является поддельным.

Как установлено, после лишения права управления транспортными средствами по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях мужчина решил не сдавать экзамены и не проходить официальную процедуру восстановления. Вместо этого он обратился к мошенникам, которые представились сотрудниками вымышленного «цифрового отдела МВД».

Злоумышленники действовали убедительно: якобы проверяли документы, создавали впечатление официальной процедуры и получили за свои «услуги» около 70 000 гривен.

В результате мужчина остался с поддельным удостоверением, потерянными деньгами и риском юридических последствий.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что восстановить право на управление транспортными средствами после лишения по статье 130 КоАП можно только через сервисные центры МВД после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

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