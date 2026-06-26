Заплатив 70 тисяч за фейкові права: як чоловік став жертвою шахрайської схеми з «цифровим МВС»

Потерпілий втратив гроші та отримав недійсний документ замість офіційного відновлення прав.

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У шахрайську схему потрапив 39-річний чоловік, який заплатив майже 70 тисяч гривень за фальшиве водійське посвідчення. Про випадок повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Історія розпочалася з того, що чоловік звернувся до сервісного центру МВС у Конотопі через те, що його посвідчення водія не відображалося в застосунку «Дія». Під час перевірки з’ясувалося, що документ є підробленим.

Як встановлено, після позбавлення права керування транспортними засобами за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловік вирішив не складати іспити та не проходити офіційну процедуру відновлення. Натомість він звернувся до шахраїв, які представилися працівниками вигаданого «цифрового відділу МВС».

Зловмисники діяли переконливо: нібито перевіряли документи, створювали враження офіційної процедури та отримали за свої «послуги» близько 70 000 гривень.

У результаті чоловік залишився з підробленим посвідченням, втраченими коштами та ризиком юридичних наслідків.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що повернути право керування транспортними засобами після позбавлення за статтею 130 КУпАП можливо лише через сервісні центри МВС після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

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