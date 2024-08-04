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Аномальная жара вернется в Украину с середины августа

15:25, 4 августа 2024
В Украину вернется жара до +37 градусов.
Аномальная жара вернется в Украину с середины августа
Источник фото: 24 Канал
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В Украину вернется аномальная жара с 13-14 августа. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Согласно предварительным прогнозам, температура воздуха может подняться до +32+37 градусов, а в отдельных регионах достигать +40 градусов. Это отображено на прогностической карте на 15 августа.

Ожидается, что жара ослабнет примерно с 19 августа. Хотя прогнозы могут меняться, советуем быть готовыми к возможным изменениям погоды и принять соответствующие меры.

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