АРМА разработало законопроект о планировании ареста активов

Законопроект направлен на повышение результативности процессов передачи активов для сохранения их экономической стоимости.

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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что разработало законопроект, предлагающий усовершенствовать процедуру подготовки ходатайства о передаче в управление активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве.

«Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение правительства. Он направлен на повышение результативности процессов передачи активов для сохранения их экономической стоимости», – заявили в АРМА.

Проект закона предусматривает изменения в Уголовном процессуальном кодексе и других законодательных актах.

В частности, законопроектом планируется:

- Заблаговременное планирование: Прокуроры смогут консультироваться с АРМА о возможностях эффективного управления имуществом. Это поможет выбрать эффективный способ управления (управление/реализация) арестованных активов на стадии планирования.

- Улучшение обмена информацией: предлагается создать специальную электронную систему для оперативного обмена данными между АРМА, прокуратурой и органами досудебного расследования.

- Уточнение процедуры передачи имущества: Законопроект предусматривает более четкие и детализированные правила передачи арестованного имущества в управление АРМА, что должно уменьшить количество спорных ситуаций и ускорить процесс передачи.

Ожидается повышение эффективности хранения и управления арестованным имуществом за счет более оперативного реагирования и максимального взаимодействия между АРМА и правоохранительными органами.

После согласования Кабинет Министров Украины законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины, где будет рассматриваться профильный комитет. Далее – голосование в сессионном зале парламента.

«АРМА надеется на конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами при рассмотрении законопроекта. Рассчитываем на скорейшее внедрение этих важных изменений.

Агентством уже внедрена практика и механизмы рабочего взаимодействия с правоохранительными органами совместными приказами по планированию перед арестом», - добавили в АРМА.

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