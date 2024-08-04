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АРМА розробило законопроект щодо планування арешту активів

14:31, 4 серпня 2024
Законопроект спрямований на підвищення результативності процесів передачі активів для збереження їх економічної вартості.
АРМА розробило законопроект щодо планування арешту активів
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що розробило законопроект, яким пропонує вдосконалити процедуру підготовки клопотання про передачу в управління активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

«Відповідний законопроект внесено на розгляд Уряду. Він спрямований на підвищення результативності процесів передачі активів для збереження їх економічної вартості», - заявили у АРМА.

Проект закону передбачає зміни у Кримінальному процесуальному кодексі України та інших законодавчих актах.

Зокрема, законопроектом планується:

- Завчасне планування: Прокурори зможуть консультуватися з АРМА щодо можливостей ефективного управління майном.. Це допоможе  обрати ефективний спосіб управління (управління / реалізація) арештованих активів на стадії планування.

- Покращення обміну інформацією: Пропонується створити спеціальну електронну систему для оперативного обміну даними між АРМА, прокуратурою та органами досудового розслідування.

- Уточнення процедури передачі майна: Законопроект передбачає чіткіші та деталізовані правила передачі арештованого майна в управління АРМА, що має зменшити кількість спірних ситуацій та прискорити процес передачі.

Очікується підвищення ефективності збереження та управління арештованим майном за рахунок більш оперативного реагування та максимальної взаємодії між АРМА та правоохоронними органами.

Після погодження Кабінет Міністрів України  законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді України, де його розглядатиме профільний комітет. Далі - голосування у сесійній залі парламенту. 

«АРМА сподівається на конструктивний діалог з усіма зацікавленими сторонами під час розгляду законопроекту. Розраховуємо на швидке впровадження цих важливих змін.​​​​​​​​​​​​​​​​

Агентством вже запроваджено практику та механізми робочої взаємодії з правоохоронними органами спільними наказами щодо планування перед арештом», - додали у АРМА.

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