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Податкова змінила правила спілкування з громадянами: що нового

07:00, 12 липня 2026
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Новий порядок визначає, як подаються електронні звернення та яким чином надсилатимуть відповіді заявникам.
Податкова змінила правила спілкування з громадянами: що нового
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що з 26 травня 2026 року набрали чинності зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі. Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21 квітня 2026 року № 214.

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Нові правила для електронних звернень

Оновлений порядок врегульовує механізм опрацювання звернень, поданих через Електронний кабінет, а також через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Крім того, документ визначає порядок надсилання відповідей громадянам через Електронний кабінет та уточнює механізм визначення дати подання електронного звернення.

Як зміниться комунікація з громадянами

Змінами також удосконалено інформування громадян про реєстрацію їхніх звернень і оновлено правила телефонної комунікації з працівниками податкових органів.

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