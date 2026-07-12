Європротокол чи виклик поліції: водіям пояснили, як правильно оформити ДТП

Скористатися європротоколом можна лише за одночасного виконання кількох обов'язкових умов.

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У Патрульній поліції Києва нагадали водіям, як необхідно діяти у разі дорожньо-транспортної пригоди та в яких випадках можна скористатися європротоколом.

Насамперед учасникам ДТП слід зупинитися, зберігати спокій і залишатися на місці пригоди. Це необхідно для встановлення всіх обставин аварії.

Якщо внаслідок ДТП є травмовані, необхідно викликати швидку медичну допомогу та поліцію, а також, за можливості, надати постраждалим домедичну допомогу до прибуття медиків.

Якщо потерпілих немає, водіям потрібно увімкнути аварійну світлову сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки та повідомити про подію на спецлінію 112. Під час дзвінка необхідно назвати точне місце аварії, повідомити, чи є потерпілі, скільки їх і в якому вони стані, а також вказати марки та моделі автомобілів, які зазнали механічних пошкоджень.

У поліції також нагадали, що оформити ДТП можна за допомогою європротоколу без виклику правоохоронців, але лише за одночасного виконання низки умов. Зокрема, у пригоді не повинно бути травмованих або загиблих, обидва водії мають перебувати у тверезому стані, мати чинні поліси обов’язкового страхування та погоджуватися щодо обставин аварії. Крім того, не повинно бути завдано матеріальної шкоди третім особам, а сума збитків не може перевищувати 250 тис. грн.

У разі відсутності хоча б однієї з цих умов виклик поліції є обов’язковим.

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