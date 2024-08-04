Одеський порт оголосив аукціон на продаж судна «Адмірал Де Рибас»

Стартова ціна на судно «Адмірал Де Рибас» стартує з 22,5 млн гривень.

Джерело фото: prozorro.sale

Державне підприємство «Одеський порт» оголосило про продаж судна «Адмірал Де Рибас», включаючи все обладнання. Аукціон відбудеться 21 серпня, і стартова ціна лота становить 22,5 мільйона гривень. Інформація про це з’явилася на вебпорталі Prozorro.Sale.

Судно «Адмірал Де Рибас» знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року до 21 листопада 2019 року, після чого експлуатувалося в бербоут-чартері. Судно має наступні основні характеристики:

Тип: генеральне вантажне

Прапор: Україна

Порт приписки: Одеса

Місце побудови: Словаччина

Валова місткість (GRT): 2,446

Чиста місткість (NRT): 957

Довжина: 81,8 метра

Ширина: 12,8 метра

Висота борту: 7,1 метра

Осадка: 5,48 метра

Дедвейт: 3,680 тонн

Матеріал корпусу: сталь

Судно було збудоване у 1994 році і продається з повним набором обладнання, до якого входять:

Шлюпка чергова

Охоронне сповіщення «TT-3000SSA»

Радіолокаційна станція «FURUNO-2125»

Два рятувальних плоти «Викинг-20»

Газоаналізатор «Комета-4»

Судова апаратура «АИС Т111»

Супутникове обладнання «FURUNO»

Газоаналізатор «Комета-1»

Контейнер для зберігання магнітного компаса

Холодильники «REGAL» та «INDESIT»

Тістомішалка професійна

Трап перехідний

Радіостанція «ICOM 1500»

Пральні машини «HAIER» та «ZANUSSI»

Сушильна машина «INDESIT»

Дихальний апарат для пожежного спорядження

Електроплита чотирьох конфорна

Мікрохвильова піч «SHARP»

Копіювальний апарат «MINOLTA»

Телевізори «LG» та «PHILIPS» (20 дюймів)

Електрочайник із нержавіючої сталі

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