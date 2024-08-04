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Одеський порт оголосив аукціон на продаж судна «Адмірал Де Рибас»

16:01, 4 серпня 2024
Стартова ціна на судно «Адмірал Де Рибас» стартує з 22,5 млн гривень.
Одеський порт оголосив аукціон на продаж судна «Адмірал Де Рибас»
Джерело фото: prozorro.sale
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Державне підприємство «Одеський порт» оголосило про продаж судна «Адмірал Де Рибас», включаючи все обладнання. Аукціон відбудеться 21 серпня, і стартова ціна лота становить 22,5 мільйона гривень. Інформація про це з’явилася на вебпорталі Prozorro.Sale.

Судно «Адмірал Де Рибас» знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року до 21 листопада 2019 року, після чого експлуатувалося в бербоут-чартері. Судно має наступні основні характеристики:

  • Тип: генеральне вантажне
  • Прапор: Україна
  • Порт приписки: Одеса
  • Місце побудови: Словаччина
  • Валова місткість (GRT): 2,446
  • Чиста місткість (NRT): 957
  • Довжина: 81,8 метра
  • Ширина: 12,8 метра
  • Висота борту: 7,1 метра
  • Осадка: 5,48 метра
  • Дедвейт: 3,680 тонн
  • Матеріал корпусу: сталь

Судно було збудоване у 1994 році і продається з повним набором обладнання, до якого входять:

  • Шлюпка чергова
  • Охоронне сповіщення «TT-3000SSA»
  • Радіолокаційна станція «FURUNO-2125»
  • Два рятувальних плоти «Викинг-20»
  • Газоаналізатор «Комета-4»
  • Судова апаратура «АИС Т111»
  • Супутникове обладнання «FURUNO»
  • Газоаналізатор «Комета-1»
  • Контейнер для зберігання магнітного компаса
  • Холодильники «REGAL» та «INDESIT»
  • Тістомішалка професійна
  • Трап перехідний
  • Радіостанція «ICOM 1500»
  • Пральні машини «HAIER» та «ZANUSSI»
  • Сушильна машина «INDESIT»
  • Дихальний апарат для пожежного спорядження
  • Електроплита чотирьох конфорна
  • Мікрохвильова піч «SHARP»
  • Копіювальний апарат «MINOLTA»
  • Телевізори «LG» та «PHILIPS» (20 дюймів)
  • Електрочайник із нержавіючої сталі

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