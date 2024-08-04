Одеський порт оголосив аукціон на продаж судна «Адмірал Де Рибас»

16:01, 4 серпня 2024
Стартова ціна на судно «Адмірал Де Рибас» стартує з 22,5 млн гривень.
Джерело фото: prozorro.sale
Державне підприємство «Одеський порт» оголосило про продаж судна «Адмірал Де Рибас», включаючи все обладнання. Аукціон відбудеться 21 серпня, і стартова ціна лота становить 22,5 мільйона гривень. Інформація про це з’явилася на вебпорталі Prozorro.Sale.
Судно «Адмірал Де Рибас» знаходилося у відстої з 26 грудня 2017 року до 21 листопада 2019 року, після чого експлуатувалося в бербоут-чартері. Судно має наступні основні характеристики:
- Тип: генеральне вантажне
- Прапор: Україна
- Порт приписки: Одеса
- Місце побудови: Словаччина
- Валова місткість (GRT): 2,446
- Чиста місткість (NRT): 957
- Довжина: 81,8 метра
- Ширина: 12,8 метра
- Висота борту: 7,1 метра
- Осадка: 5,48 метра
- Дедвейт: 3,680 тонн
- Матеріал корпусу: сталь
Судно було збудоване у 1994 році і продається з повним набором обладнання, до якого входять:
- Шлюпка чергова
- Охоронне сповіщення «TT-3000SSA»
- Радіолокаційна станція «FURUNO-2125»
- Два рятувальних плоти «Викинг-20»
- Газоаналізатор «Комета-4»
- Судова апаратура «АИС Т111»
- Супутникове обладнання «FURUNO»
- Газоаналізатор «Комета-1»
- Контейнер для зберігання магнітного компаса
- Холодильники «REGAL» та «INDESIT»
- Тістомішалка професійна
- Трап перехідний
- Радіостанція «ICOM 1500»
- Пральні машини «HAIER» та «ZANUSSI»
- Сушильна машина «INDESIT»
- Дихальний апарат для пожежного спорядження
- Електроплита чотирьох конфорна
- Мікрохвильова піч «SHARP»
- Копіювальний апарат «MINOLTA»
- Телевізори «LG» та «PHILIPS» (20 дюймів)
- Електрочайник із нержавіючої сталі
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