Чи повертатиметься Україна до графіків відключення світла: у Міненерго пояснили ситуацію

У Міненерго заявили, що наразі неможливо робити прогнози щодо того, чи повертатиметься Україна до графіків відключення світла.

Фото: slovoidilo.ua

Заступника міністра енергетики Микола Колісник заявив, що наразі некоректно робити прогнози щодо повернення до графіків відключення світла. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії і впливає на стабільність роботи енергосистеми. Така тенденція спостерігалася в Україні у липні.

«Давати такі прогнози (про повернення до графіків відключення світла - ред.) на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо», - сказав заступник міністра енергетики.

Колісник зазначив, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години - з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

«Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі», - підкреслив він.

Раніше в Укренерго повідомили, в якому випадку відключення світла можуть повернутися.

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