Будет ли возвращаться Украина к графикам отключения света: в Минэнерго объяснили ситуацию

В Минэнерго заявили, что пока невозможно делать прогнозы относительно того, будет ли Украина возвращаться к графикам отключения света.

Фото: slovoidilo.ua

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что пока некорректно делать прогнозы по возвращению к графикам отключения света. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.

«Давать такие прогнозы (о возвращении к графикам отключения света – ред.) на сегодняшний день некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной или будет охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание, это ли температура в обед, или отдельно», - сказал замминистра энергетики.

Колесник отметил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы – с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

«Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем – потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме», - подчеркнул он.

Ранее в Укрэнерго сообщили, в каком случае отключения света могут вернуться.

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