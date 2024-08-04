Практика судов
  1. В Украине

Будет ли возвращаться Украина к графикам отключения света: в Минэнерго объяснили ситуацию

13:01, 4 августа 2024
В Минэнерго заявили, что пока невозможно делать прогнозы относительно того, будет ли Украина возвращаться к графикам отключения света.
Будет ли возвращаться Украина к графикам отключения света: в Минэнерго объяснили ситуацию
Фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что пока некорректно делать прогнозы по возвращению к графикам отключения света. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.

«Давать такие прогнозы (о возвращении к графикам отключения света – ред.) на сегодняшний день некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной или будет охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание, это ли температура в обед, или отдельно», - сказал замминистра энергетики.

Колесник отметил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы – с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

«Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем – потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме», - подчеркнул он.

Ранее в Укрэнерго сообщили, в каком случае отключения света могут вернуться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменение голоса свидетеля во время допроса как легендированного лица не сужает содержание обстоятельств, которые может выяснить сторона защиты – Верховный Суд

Защитник утверждал о безосновательном применении во время допроса судом свидетеля технических средств, направленных на невозможность его идентификации, и непредоставление стороне защиты доступа к информации о настоящих анкетных данных легендированного лица.

Госслужащие-женщины, работающие на должностях категории Б, просят разрешить им выезжать за границу в отпуск

Женщины-госслужащие не могут выехать из-за наложенного в январе 2023 года запрета на пересечение границы.

Процедура применения санкции в виде взыскания активов не требует обеспечения гарантий, предусмотренных для «классического» права на защиту в уголовном производстве – ВАКС

Высший антикоррупционный суд считает, что процедура применения санкции в виде взыскания активов в доход государства в условиях военного положения не достигает уровня уголовного обвинения, а потому не требует обеспечения по административному иску таких гарантий, которые предусмотрены для реализации «классического» права на защиту в уголовном производстве.

Официальное толкование норм Конституции и практика Верховного Суда не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами – Верховный Суд

В уголовном процессе официальное толкование норм Конституции Украины и практика ВС не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами, отметил Верховный Суд.

Суд указал, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова

Суд отменил штраф ТЦК, указав, что предварительно ТЦК должен был довести до сведения военнообязанного вызов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду