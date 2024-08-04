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Дональд Трамп представил лимитированную серию биткоин-кроссовок

15:43, 4 августа 2024
Цена за биткоин-кроссовки стартует от $299.
Дональд Трамп представил лимитированную серию биткоин-кроссовок
Фото из открытых источников
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал выпуск лимитированной серии кроссовок, посвященных биткоину. Об этом он сообщил через свою социальную сеть Truth Social.

«Купите свои биткоин-кроссовки прямо сейчас. Это ограниченный тираж, они пронумерованы, и теперь (за них, - ред.) можно расплатиться с помощью BTC или вашей любимой криптовалюты», - написал Трамп в своем посте.

Презентация обуви состоялась сразу после выступления Трампа на конференции Bitcoin 2024, где он пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Хенслера и сделать США криптостолицей мира.

Кроссовки представлены в двух цветах: золотом (1000 пар) и черном (4000 пар). Цена за пару по предзаказу составляет $499 для золотых и $299 для черных моделей. Самая дорогая серия раскуплена за первые три часа с момента старта продаж.

На обуви изображен логотип биткоина и надпись «Трамп – криптопрезидент», которую Трамп неоднократно использовал для подчеркивания своей поддержки индустрии цифровых активов.

Кроме того, Трамп подписал по пять пар каждого типа кроссовок, и покупатели имеют шанс получить товар с его автографом. "Биткоин-кроссовки" уже появились на маркетплейсе eBay, где их цена колеблется от $700 до $2,500.

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