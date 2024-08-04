Дональд Трамп представив лімітовану серію біткоїн-кросівок

Ціна за біткоїн-кросівки стартує від $299.

Фото із відкритих джерел

Кандидат у президенти США Дональд Трамп анонсував випуск лімітованої серії кросівок, присвячених біткоїну. Про це він повідомив через свою соціальну мережу Truth Social.

«Купіть свої біткоїн-кросівки просто зараз. Це обмежений тираж, вони пронумеровані, і тепер (за них, — ред.) можна розплатитися за допомогою BTC або вашої улюбленої криптовалюти», — написав Трамп у своєму пості.

Презентація взуття відбулася одразу після виступу Трампа на конференції Bitcoin 2024, де він пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера і зробити США криптостолицею світу.

Кросівки представлені у двох кольорах: золотому (1000 пар) і чорному (4000 пар). Ціна за пару на попередньому замовленні становить $499 для золотих і $299 для чорних моделей. Найдорожча серія розкуплена за перші три години з моменту старту продажів.

На взутті зображений логотип біткоїна та напис «Трамп — криптопрезидент», що Трамп неодноразово використовував для підкреслення своєї підтримки індустрії цифрових активів.

Крім того, Трамп підписав по п’ять пар кожного типу кросівок, і покупці мають шанс отримати товар з його автографом. «Біткоїн-кросівки» вже з’явилися на маркетплейсі eBay, де їх ціна коливається від $700 до $2,500.

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