В Одесі вантажівка зіткнулася з автомобілем ДСНС: постраждали водії та пішохід

Рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною, коли їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

В Одесі відбулося зіткнення між продуктовою вантажівкою та автомобілем ДСНС. Внаслідок інциденту постраждали троє людей, включаючи пішохода. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Аварія сталася близько 8 години ранку 4 серпня на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської. За попередніми даними поліції Одеської області, рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської, коли їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася на зелене світло з боку вулиці Троїцької. У результаті зіткнення автомобілі були відкинуті на узбіччя, де в цей час перебувала пішоходка.

До лікарні з різними тілесними ушкодженнями були доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка. Усі вони отримують медичну допомогу. Водії будуть перевірені на стан спʼяніння.

Поліцейські проводять розслідування для встановлення повних обставин події та надання їй правової кваліфікації. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил дорожнього руху і звертають увагу на необхідність надання дорогу транспортним засобам екстрених служб.

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