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У комітеті Ради напрацювали законопроект, який заборонить мобілізовувати чоловіків до 25 років

11:58, 4 серпня 2024
Секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко заявив, що у комітеті напрацьовано законопроект, який заборонить призивати військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру.
У комітеті Ради напрацювали законопроект, який заборонить мобілізовувати чоловіків до 25 років
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Як відомо, мобілізаційний вік в Україні нині – 25 років, однак хлопців, яких за старим законом визнали обмежено придатними, можуть мобілізувати. Після того, як на проблему звернула увагу «Судово-юридична газета», народні депутати зареєстрували законопроект 11379 та альтернативні 11379-1 та 11379-2. Однак жоден з них не розглянутий.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська повідомляла, що Міноборони і Генштаб висловилися проти цих проектів.

«Комітет розглянув колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. При підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років – не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний час, непридатні в мирний час – підлягають мобілізації. Логіка відсутня, закон сам формує нерівність і несправедливий підхід.

Попри те, що МОУ та ГШ було проти, рішення наразі наступне: на базі альтернативних законопроектів буде створений комітетський законопроеєкт 11379-д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу та в цілому», - заявляла вона.

3 серпня народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що у комітеті парламенту напрацьовано законопроект, який заборонить призивати військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру. Про це він повідомив в інтерв'ю Radio NV.

«Зараз в комітеті напрацьований законопроект, в понеділок ми його розглядаємо. У цьому законопроекті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних, і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання», - сказав він.

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