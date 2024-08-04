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В комитете Рады наработали законопроект, запретивший мобилизовать мужчин до 25 лет

11:58, 4 августа 2024
Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что в комитете наработан законопроект, который запретит призывать военнообязанных от 18 до 25 лет, отслуживших срочную службу или окончивших военную кафедру.
В комитете Рады наработали законопроект, запретивший мобилизовать мужчин до 25 лет
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Как известно, мобилизационный возраст в Украине сейчас – 25 лет, однако ребят, которых по старому закону признали ограниченно пригодными, могут мобилизовать. После того как на проблему обратила внимание «Судебно-юридическая газета», народные депутаты зарегистрировали законопроект 11379 и альтернативные 11379-1 и 11379-2. Однако ни один из них не рассмотрен.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская сообщала, что Минобороны и Генштаб высказались против этих проектов.

«Комитет рассмотрел коллизию, возникшую после принятия законопроекта о мобилизации. При подготовке законопроекта этот вопрос упустили, и теперь ситуация, что здоровые ребята, которым по 25 лет – не подлежат призыву, а ограниченно пригодны в военное время, непригодные в мирное время – подлежат мобилизации. Логика отсутствует, закон сам формирует неравенство и несправедливый подход.

Несмотря на то, что МОУ и ГШ было против, решение сейчас следующее: на базе альтернативных законопроектов будет создан комитетский законопроект 11379-д, который будет сразу предложен к голосованию в Верховной Раде за основу и в целом», - заявляла она.

Однако уже 3 августа народный депутат от фракции «Голос», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в комитете парламента наработан законопроект, запретивший призывать военнообязанных от 18 до 25 лет, отслуживших срочную службу или окончили военную кафедру. Об этом он сообщил в интервью Radio NV.

«Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос», – сказал он.

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