Биткоин возвращается к $60 тысяч: весь рынок криптовалют летит вниз

После нескольких дней «бычьего» роста, крипторынок со 2 августа развернулся на 180 градусов, что закончилось обвалом. Аналитики связывают это с политическими и экономическими изменениями во многих странах.
На утро 4 августа стоимость основных криптовалют выглядит следующим образом:
Согласно анализу, одной из причин падения стало объявление о выплатах от криптобиржи Mt. Gox и крупные переводы BTC на централизованные биржи, что вызвало беспокойство среди инвесторов.
Во втором квартале 2024 года в США был одобрен Ethereum ETF и поданы заявки на Solana ETF, однако общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.
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