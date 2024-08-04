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Биткоин возвращается к $60 тысяч: весь рынок криптовалют летит вниз

12:07, 4 августа 2024
Большая часть крупных монет – в красной зоне.
Биткоин возвращается к $60 тысяч: весь рынок криптовалют летит вниз
Источник фото: ТСН
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После нескольких дней «бычьего» роста, крипторынок со 2 августа развернулся на 180 градусов, что закончилось обвалом. Аналитики связывают это с политическими и экономическими изменениями во многих странах.

На утро 4 августа стоимость основных криптовалют выглядит следующим образом:

  • BTC: 60,662.63 USD
  • ETH: 2,913.53 USD
  • SOL: 142.58 USD
  • ТОН: 5.0760 USD
  • LTC: 64.63 USD

Согласно анализу, одной из причин падения стало объявление о выплатах от криптобиржи Mt. Gox и крупные переводы BTC на централизованные биржи, что вызвало беспокойство среди инвесторов.

Во втором квартале 2024 года в США был одобрен Ethereum ETF и поданы заявки на Solana ETF, однако общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

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