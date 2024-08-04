В Киевской области произошел смертельный пожар: погибли бабушка с внуком

В селе Блитча вспыхнул дом.

В субботу, 3 августа, в селе Блитча в Киевской области произошел пожар.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, горел частный жилой дом.

«К сожалению, во время тушения было обнаружено 2 тела без признаков жизни: женщина 1955 г.р. и мальчик 2014 г.р., - бабушка с внуком. Пожар ликвидирован в 01:10», - заявили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что причина возникновения возгорания устанавливается.

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