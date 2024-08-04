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На Київщині сталася смертельна пожежа: загинули бабуся з онуком

13:19, 4 серпня 2024
У селі Блітча спалахнув будинок.
На Київщині сталася смертельна пожежа: загинули бабуся з онуком
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У суботу, 3 серпня, у селі Блітча на Київщині сталася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, горів приватний житловий будинок.

«На жаль, під час гасіння було виявлено 2 тіла без ознак життя: жінка 1955 р.н. та хлопчик 2014 р.н., - бабуся з онуком. Пожежу ліквідовано о 01:10», - заявили у ДСНС.

У відомстві додали, що причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

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