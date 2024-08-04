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Стартапи зі ШІ Suno та Udio відповіли у суді на звинувачення в копіюванні музичних творів

12:25, 4 серпня 2024
Стартапи зі штучного інтелекту Suno та Udio оскаржують позови щодо авторських прав від великих музичних лейблів.
Стартапи зі ШІ Suno та Udio відповіли у суді на звинувачення в копіюванні музичних творів
Джерело фото: qudata.com
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Стартапи Suno та Udio відповіли у федеральному суді на позови щодо порушення авторських прав, подані проти них музичними лейблами Universal Music Group, Warner Music Group та Sony Music. Лейбли звинувачують стартапи у використанні захищених авторським правом звукозаписів для навчання своїх систем штучного інтелекту, які створюють музику. Про це повідомляє Reuters.

Стартапи заявили, що їхнє використання захищених авторським правом матеріалів кваліфікується як добросовісне використання відповідно до законодавства США про авторське право. Вони також назвали позови спробами придушити незалежну конкуренцію. «Музиканти, викладачі та звичайні люди використовують наші інструменти для створення оригінальної музики, але лейбли бачать у цьому загрозу для своєї частки ринку», — заявив Suno.

Представник Асоціації індустрії звукозапису Америки у відповідь на судові документи в Бостоні та Нью-Йорку зазначив: «Немає нічого справедливого в тому, щоб викрасти роботу життя артиста, вилучити її основну цінність і перепакувати, щоб конкурувати безпосередньо з оригіналами».

У своїй заяві Suno зазначив, що позов проти нього є «суттєво помилковим як з точки зору фактів, так і закону». Представники Udio не надали коментарів щодо свого подання.

Компанії Suno, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, та Udio з Нью-Йорка цього року залучили мільйони фінансування для своїх систем ШІ, які створюють музику на основі текстових підказок користувачів.

Лейбли подали позови в червні, звинувачуючи стартапи в копіюванні сотень пісень популярних музикантів для навчання систем, які «прямо конкурують, здешевлюють та, зрештою, заглушають» роботи людей-музикантів.

Ці позови є першими випадками, спрямованими проти музичного штучного інтелекту, після кількох інших справ, порушених авторами, новинними виданнями та іншими щодо можливого зловживання їхніми творами для навчання моделей, таких як ChatGPT від OpenAI.

Компанії зі штучного інтелекту стверджують, що їхні системи використовують матеріали, захищені авторським правом, на основі принципу добросовісного використання, який дозволяє несанкціоноване використання творів за певних обставин, зокрема для створення нових і трансформованих робіт. «Те, що зробив Udio — використання наявних звукозаписів для аналізу і створення нових творів — є квінтесенцією добросовісного використання», — зазначив Udio у своїй заяві.

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