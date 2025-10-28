Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Через велику кількість соцвиплат уряд перейде до «соціального договору» у питанні пільг та виплат

07:45, 28 жовтня 2025
Уряд розробляє нову модель соціальної підтримки — «соціальний договір», що передбачає взаємну відповідальність держави, громадян і бізнесу.
Через велику кількість соцвиплат уряд перейде до «соціального договору» у питанні пільг та виплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до масштабного перезапуску системи соціальної політики. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало роботу над концепцією «нового соціального договору» — моделі взаємної відповідальності держави, громадян і бізнесу, яка має замінити нинішню систему пільг та виплат.

За словами міністра Дениса Улютіна, нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

«Соціальна політика має закінчуватися працевлаштуванням та повним відновленням людини. Цього не досягнути одноразовими виплатами, держава має стимулювати людину повернутися до гідного життя», — наголосив Улютін.

Від розподілу ресурсів — до формування людського капіталу

Міністр підкреслив, що нова система має відійти від ролі інструменту розподілу ресурсів і стати механізмом формування людського капіталу, довіри та соціальної єдності.

«Держава не може вирішити все одноосібно. Бізнес, громади, громадські організації — усі мають брати участь у створенні середовища, де кожна людина має гідність, можливості та відчуття безпеки. Бо ми, як доросла держава, маємо розуміти, що ми повинні підтримувати в першу чергу тих, хто не може сам себе забезпечити. Отже, наше завдання — не просто перерозподіляти ресурси, а будувати спільноту, у якій людина не залишається сам на сам зі своїми проблемами», — зазначив міністр.

Концепція передбачає «дорослий діалог» між державою, громадянами та бізнесом.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші бюджет уряд Мінсоцполітики пільги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду