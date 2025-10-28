Через велику кількість соцвиплат уряд перейде до «соціального договору» у питанні пільг та виплат

Уряд розробляє нову модель соціальної підтримки — «соціальний договір», що передбачає взаємну відповідальність держави, громадян і бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до масштабного перезапуску системи соціальної політики. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало роботу над концепцією «нового соціального договору» — моделі взаємної відповідальності держави, громадян і бізнесу, яка має замінити нинішню систему пільг та виплат.

За словами міністра Дениса Улютіна, нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

«Соціальна політика має закінчуватися працевлаштуванням та повним відновленням людини. Цього не досягнути одноразовими виплатами, держава має стимулювати людину повернутися до гідного життя», — наголосив Улютін.

Від розподілу ресурсів — до формування людського капіталу

Міністр підкреслив, що нова система має відійти від ролі інструменту розподілу ресурсів і стати механізмом формування людського капіталу, довіри та соціальної єдності.

«Держава не може вирішити все одноосібно. Бізнес, громади, громадські організації — усі мають брати участь у створенні середовища, де кожна людина має гідність, можливості та відчуття безпеки. Бо ми, як доросла держава, маємо розуміти, що ми повинні підтримувати в першу чергу тих, хто не може сам себе забезпечити. Отже, наше завдання — не просто перерозподіляти ресурси, а будувати спільноту, у якій людина не залишається сам на сам зі своїми проблемами», — зазначив міністр.

Концепція передбачає «дорослий діалог» між державою, громадянами та бізнесом.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.