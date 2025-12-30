Сирський заявив про реформу ТрО: кількість піхоти зменшать та створять підрозділи дронів

Рішення спрямоване на посилення бойової спроможності бригад в обороні та розширення застосування безпілотних систем.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у бригадах територіальної оборони скоротять кількість піхотних батальйонів.

Натомість в ТрО створять по два батальйони безпілотних систем.

Аргументація таких дій – це збільшення бойової спроможності бригад тероборони.

За словами Сирського, застосовувати ТрО як елемент для наступальних операцій – недоцільно, однак можна залучити для інших завдань.

«В обороні їхні можливості можна наростити шляхом збільшення для них в декілька разів кількості дронів різного призначення. Вони матимуть по два батальйони безпілотних сил», – заявив головнокомандувач ЗСУ в інтервʼю «24 Каналу».

